El verano de 2023 pasará a la historia como uno de las peores épocas estivales para el amor. Cantantes, políticos, actores y futbolistas han preferido dejar en un segundo plano sus relaciones sentimentales para dedicarse única y exclusivamente a ellos mismos y a sus carreras profesionales. Así, historias de amor consolidadas como la de Ricky Martin y Jwan Yosef y otras de menos tiempo (aunque no menos sorprendentes por ello) como la de Rosalía y Rauw Alejandro, han pasado a la historia para siempre. A ellos se suman una larga lista de nombres pero, aún no podemos cantar victoria y es que todavía quedan varias semanas semanas de verano donde rostros conocidos pueden sumarse a esta fatídica enumeración del desamor.

Rosalía y Rauw Alejandro

Rauw Alejandro y Rosalía en Hollywood / Gtres

A finales del mes de julio, salía a la luz que Rosalía y Rauw Alejandro habían puesto fin a su relación. Pese a que al principio solo eran rumores, que señalaban que todo se debía a una infidelidad, días después ambos publicaron un comunicado en sus redes donde confirmaban la noticia, además de desmentir que hubiera terceras personas de por medio. Por ahora, se desconoce cuál ha sido el motivo exacto que habría llevado a una de las parejas de moda a poner punto final a esta querida y seguida historia de amor por miles de fans.

Malú y Albert Rivera

Malú y Albert Rivera a su salida del hospital tras el nacimiento de su hija en común / Gtres

Desde principios de 2023, Malú y Albert Rivera llevan siendo protagonistas de varios rumores que señalaban hacia una ruptura entre el político y la cantante. Pero, no ha sido hasta finales del mes de junio cuando se ha confirmado que, efectivamente, ya no están juntos. No obstante, el reciente fallecimiento del padre del ex líder de Ciudadanos les ha vuelto a juntar, dejando entrever que, aunque su amor haya terminado, sigue existiendo una buena sintonía entre ellos, principalmente por la hija que tienen en común.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Alejandro Sanz y Rachel Valdés tras descubrir su estrella en el paseo de la fama / Gtres

Alejandro Sanz no atraviesa una situación personal. El intérprete de Corazón partió, preocupaba a sus seguidores el pasado mes de mayo tras publicar un mensaje desolador en sus redes donde aseguraba que, «a veces no quería ni estar». Un mensaje que no dejaba indiferente a nadie y que, con el tiempo, vino acompañado de una ruptura inesperada. Rachel Valdés y el cantante decidían romper su relación tras más de tres años juntos. Por ahora, se siguen sin conocer las razones.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef posando / Gtres

El pasado 6 de julio, Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaban su divorcio en redes sociales, donde explicaban que tras una «cuidadosa reflexión» habían decidido dejar aparcados los más de seis años de matrimonio que compartían hasta ahora. No obstante, el comunicado con el que lanzaron la noticia de su ruptura dejó más que claro que, pese a sus diferencias amorosas, continuarían teniendo una muy buena relación por el bien de sus hijos: «Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respecto y dignidad, por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja en estos maravillosos años», escribían.

Tini y Rodrigo de Paul

Una de las últimas parejas en comunicar su ruptura han sido Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. El pasado 1 de agosto, el futbolista y la cantante compartían en sus redes sociales que habían decidido terminar con su relación de dos años pero que, pese a todo, se quedan con los momentos bonitos que han vivido al lado del otro. «Tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas», escribía la artista en Instagram, sin revelar qué era lo que había ocurrido para que ambos hubieran llegado a tomar dicha decisión.