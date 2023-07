Rosalía y Rauw Alejandro se despiden de un negocio millonario tras su abrupta ruptura

Rosalía fue dando una serie de pistas que sus fans no supieron interpretar. La noticia de la ruptura ha salido publicada ahora, pero realmente la cantante ya lleva un tiempo separada de Rauw Alejandro. ¿Quién ha quedado en peor situación? La competición mediática la ha ganado la catalana. Las redes se han llenado de comentarios del mismo estilo. «Como Rauw hay muchos, pero como Rosalía solo una» o «Rauw no soportó que Rosalía fuera superior en todo» son algunos de los mensajes que hay circulando por la red.

La artista, durante uno de sus conciertos, pronunció unas palabras que ahora cobran mucho sentido. «El amor siempre viene y va y es algo que no puedes buscar. Pero qué suerte cuando te encuentra, cuando viene y te sientes llenito por dentro. Como que no te falta na’. Pero hoy, tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti», dijo antes de entonar Beso, el tema que lanzó junto a Rauw Alejandro. ¿Estaba diciendo que el cantante había perdido el feeling?

Rosalía saludando en Montmeló. / Gtres

Gracias a esta canción, las cuentas bancarias de Rosalía y Rauw se llenaron de ceros. Un experto ha analizado al detalle el dinero que han generado cantando juntos. La joven vuelve a ganar, aunque el puertoriqueño tampoco se queda atrás. Ambos se han hecho millonarios encima de los escenarios, aunque deben renunciar a un gran negocio: actuar juntos.

13 millones de euros

Un medio especializado en analizar el patrimonio de los artistas, el portal Celebrity Net Worth, ha estudiado al detalle la situación económica de Rosaía y Rauw Alejandro. En común han generado 13 millones de euros. Ella habría aportado a este montante un total de 7.5 millones, mientras el puertoriqueño 5.3. Estas cifras no son nada comparadas con el dinero que tenía Rosalía antes de conocer a Rauw. Eso sí, durante la relación lo compartieron todo, hasta el punto de que se compraron una casa en común.

Los enamorados se compraron una mansión en Manresa, una de las zonas más exclusivas de Barcelona. El inmueble está valorado en dos millones de euros. La casa está equipada con todo tipo de comodidades: desde piscina, hasta gimnasio, pasando por spas y diferentes zonas de relax. El terreno tiene un total de 2.600 metros cuadrados.

Rosalía y Rauw Alejandro en la pasada edición de los Latin Grammy / Gtres

La rentable empresa de Rosalía

Rosalía ha demostrado que no necesita ningún revuelo para aumentar su popularidad, pero no puede negar que su relación con Rauw Alejandro le ha dado muy buenos resultados. Eso sí, la artista ya tenía su propio patrimonio antes de empezar con Rauw. Un año antes de conocerle creó Motomami S.L, concretamente en enero de 2019. Esta empresa la dirige su madre, Pilar Tobella. El negocio abarca todo: desde la representación hasta los servicios de promoción, pasando por la gestión de redes sociales.

El experto José Noblejas, que está especializado en marketing, habló hace unas semanas con el programa Socialité. Antes de que saliera a la luz la ruptura. Los datos que aportó son más que interesantes. «Rosalía en enero alcanzó el récord en su canal de Spotify, consiguiendo llegar a los 40 millones de oyentes medios. Con este canal obtendría 1,5 millones de dólares anuales». Si sumamos todas las fuentes de ingreso de la artista, Socialité asegura que su patrimonio alcanza los 50 millones.