La nueva confesión de Alejandro Sanz sobre su difícil situación personal

«A veces no quiero ni estar». Esas fueron las preocupantes palabras que Alejandro Sanz publicó en sus redes sociales hace unos meses y los rumores no se hicieron esperar. Fuentes cercanas aseguraron que estaba atravesando un momento delicado por dos motivos: su situación financiera no era buena y su relación con Rachel Valdés había terminado. Después de estar seis años juntos, Rachel y el artista optaron por tomar caminos diferentes, a pesar de que siguen disfrutando de un trato cordial.

Alejandro Sanz recibió una condena del juzgado de primera instancia número 47 de Madrid. Le condenaron a pagar 3.275.000 dólares ( 2.9 millones de euros) por no hacerse cargo de los préstamos que pidió a Total Bank en Florida para adquirir dos propiedades en Estados Unidos. El cantante se llegó a plantear vender su finca de Extremadura, una de las joyas de su patrimonio, para sanear sus cuentas.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés tras descubrir su estrella en el paseo de la fama / Gtres

A pesar de sus problemas personales, Alejandro Sanz no quiere bajarse de los escenarios. Lo primero que hizo el pasado mes de mayo, cuando desveló que su estado no era el mejor, fue dejar claro que no iba a cancelar sus conciertos porque sus seguidores tenían a ver los espectáculos que ya habían pagado. Recientemente ha dado unas nuevas declaraciones y ha confesado cómo se encuentra.

Alejandro Sanz actualiza su estado: «Es el viaje más alucinante»

El artista se ha rodeado de un ejército de seguidores que está pendiente de todos sus pasos. Sus movimientos se convierten en tendencia, pues Alejandro lleva mucho años siendo el artista más querido de España, al menos uno de los que genera más simpatía. Su fama ha cruzado fronteras, de ahí que haya tanta gente preocupada por él. No solo gente anónima, la presentadora Ana Rosa Quintana aprovechó su presencia en El Programa de AR para mandarle un mensaje de ánimo.

Alejandro Sanz en el Festival de cine de San Sebastián / Gtres

Alejandro, en un intento de callar los rumores, ha desvelado cómo se encuentra. Lo más importante es la confesión que ha hecho: todo esto le ha servido para aprender y para darse cuenta de lo que verdaderamente importa. El artista siempre ha sido muy celoso de su intimidad, pero sabe que en estos momentos debe dar la cara y aclarar cuál es su situación.

«Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil, pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior», ha escrito en su cuenta de Twitter.

El bonito mensaje que ha publicado el cantante

Alejandro Sanz en presentación / Gtres

Alejandro ha animado a todos sus seguidores a «conocerse a sí mismos». Asegura que es un proceso complejo, pero da muy buenos resultados y ayuda a resolver situaciones que pueden acabar mal. Él está atravesando una crisis personal importante y todavía le queda camino por recorrer, pero gracias a haber pedido ayuda a tiempo ha salido del bache.

El artista ha mandado un bonito mensaje a sus fans. «Anímate, conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo. Buenas noches donde quiera que estés».

Cuando Sanz desveló que estaba viviendo un momento complicado muchos periodistas, por ejemplo la mencionada Ana Rosa Quintana, puso en valor el paso que había dado. Es importante dar visibilidad a la salud mental y no asociarla al éxito. Ana Rosa recordó que Alejandro lo tenía todo y eso no le había servido para derrotar a ciertos fantasmas.