¿Creéis que estamos rodeados de narcisistas? «Conocer las motivaciones y las técnicas de manipulación de los narcisistas es imprescindible para poder paliar el impacto que pueden llegar a tener en nuestra salud mental», explica Planeta, editorial que presenta este mes de septiembre en España la obra del autor sueco Thomas Erikson Rodeados de Narcisistas.

En la obra previa Rodeados de idiotas, que ha vendido más de 10 millones de ejemplares, el autor nos presentó el sistema de análisis del comportamiento DISC (dominio, influencia, estabilidad y cumplimiento por sus siglas en inglés) mediante la asociación de cuatro colores: rojo, amarillo, verde y azul. Cada uno de ellos representa rasgos de la personalidad.

Los rojos : extrovertidos y orientados a los hechos, a solucionar problemas y a asumir retos difíciles. Los amarillos : extrovertidos orientados a las relaciones, son todo interacción y optimismo. Los verdes : introvertidos y orientados a las relaciones. Su presencia en un perfil de personalidad será señal de una ausencia total de interés por cambiar nada. Los azules : introvertidos y orientados a los hechos, les encantan las normas y las reglas. Cumplen el protocolo a rajatabla y siempre saben cuál es el procedimiento correcto.

Todos tenemos un poco de todos los colores. Las estadísticas extraídas de una muestra de 50 millones de encuestados de todo el mundo revelan que el 80% de la población es una combinación de dos colores. Entre las combinaciones más habituales están:

Rojo-amarillo Amarillo-verde. Verde-azul. Azul-rojo.

Los menos habituales son el amarillo-azul y el rojo-verde. OKSALUD entrevista a Thomas Erikson, experto en lenguaje corporal, interpretación de patrones de comportamiento y análisis de los tipos de personas, con motivo de la presentación del nuevo libro en España.

PREGUNTA.- ¿Qué tal su viaje? ¿Le gusta España?

RESPUESTA.- El viaje está siendo fantástico. Todo el mundo es tan abierto y tan amigable que está siendo maravilloso. Ha sido estupendo andar por las calles de Madrid tranquilamente por la tarde casi al anochecer rodeado de niños, ancianos y perros. ¿Existe realmente una atmósfera más agradable? Realmente me gusta estar aquí y está siendo muy agradable.

P.- ¿Sabe que el parchís es español y está inspirado en un juego de carreras de caballos del conquistador de la India Akbar el Grande, del siglo XVI? Se puede decir que su método DISC es un poquito español. (Risas)

R.-No. Lo siento, pero no conocía el parchís. Podríamos decir que el método DISC tiene un poco de humor y los españoles tienen mucho humor. La gente es gente, no son colores sin más, todos somos humanos. Pero tengo muchos datos que muestran que la distribución de los colores es la misma en España, Filipinas, la India, China, Noruega o Canadá. Son las mismas estadísticas aunque los rasgos culturales cambian, pero a un nivel individual la gente es gente. Esto me parece muy interesante, así que podemos concluir que el DISC es humano.

P.- Bueno, vamos al grano: ¿por qué se le ocurre escribir sobre el narcisismo? ¿Y por qué elige a Linda? Hay más hombres narcisistas. ¿Está relacionado con el machismo?

R.- Realmente es un nombre genérico universal. Desconocía su connotación en español. Es una coincidencia, de verdad.

Hace unos años, mi editor americano me preguntó por qué no escribía sobre el narcisismo y yo dije que no me parecía muy interesante, que era un tema muy reducido. Y luego volvió a insistir, que por qué no investigaba un poco más sobre ello, que me lo volviera a pensar…Por entonces yo estaba haciendo investigación para otro libro y me di cuenta de que el narcisismo iba en aumento y que era un problema más grande de lo que creía, sobre todo cuando vemos cómo funciona el narcisismo colectivo. Creo que ahora puedo afirmar que me di cuenta de que hay una pandemia de narcisismo y eso es lo que me inspiró para escribir sobre ello. Veo día a día que es un problema creciente y me parecía que era importante informar sobre ello.

P.- ¿Han salido a la palestra los narcisistas en las redes sociales?

R.- Totalmente. Las redes sociales, sobre todo las que utilizan imágenes como Instagram o TikTok, son fantásticas para los comportamientos narcisistas. De hecho, los narcisistas «florecen» en las redes sociales. Son plataformas en las que se pueden exhibir, le pueden decir a todo el mundo lo fantásticos que son. Pueden enseñarnos que están en París o en Buenos Aires, conduciendo su Lamborghini, etc. Y se supone que el resto de nosotros deberíamos apreciar lo fantásticos que son.

Vivimos en un mundo muy materialista y estas personas narcisistas realmente saben jugar muy bien el juego de las redes sociales que contribuyen a su expansión. Por eso es un fenómeno que está en aumento y los narcisistas están empezando a actuar a lo grande e incluso compitiendo entre ellos. Así que yo creo que es un problema grave y supone un gran reto, especialmente para los jóvenes.

P.-¿En qué consiste este trastorno? Habla de arrogancia, hedonismo, vanidad, autobombo, delirios de grandeza y egocentrismo…

R.- Pues efectivamente, son todas esas cosas que menciona, pero también hay más: están la avaricia, la manipulación, la mentira, el robo (si es necesario), el engaño…Y no siempre tiene qué ser algo relacionado con el dinero, pueden querer robar, sencillamente, el foco de atención porque siempre están haciendo de menos a los demás para mostrarse más a ellos mismos. Estos son comportamientos muy negativos ya que no entienden a las personas y sus emociones como las entendemos nosotros, no tienen las mismas. Sobre todo sienten odio y envidia. Como digo, rebajan y les gusta culpar a los demás. En definitiva, hay muchos rasgos que definen a un narcisista, el problema es darse cuenta de que lo son porque lo tienen elegantemente cubierto.

Lo más efectivo es buscar patrones a largo plazo. ¿Se puede realmente detectar a un narcisista? Bueno, es difícil detectarlos de entrada porque son sonrientes y muy educados hasta que dejan de ser el centro de atención. Hay que tener cuidado con las personas con las que nos cruzamos y en ese sentido, ser ingenuo no es una virtud.

P.- ¿Todos los narcisistas se despreocupan por los demás?

R.- Totalmente. No les interesan las demás personas. Sólo somos meros recursos o activos fungibles, no somos nada para ellos.

P.- ¿Todos los amarillos son narcisistas?

R.- Es una conexión fácil de hacer porque son los más extrovertidos pero, en realidad no es así. Las personas que califico de amarillas quieren ser el centro de atención, son expansivas y empiezan las frases con “porque yo” o “por mí” pero eso significa algo negativo.Los narcisistas quieren sacar algo en su beneficio o algo de ti, tienen una agenda oculta. Hay una motivación detrás de un comportamiento específico. Efectivamente, esa conexión es relativamente fácil de hacer pero no es real.

P.- ¿Por qué son los amarillos los narcisistas si los rojos tienen más ego?

R.- Bien, conectándonos con la anterior pregunta, realmente los amarillos no son narcisistas per se, no hay ningún dato científico que conecte los colores con comportamientos narcisistas. Dicho esto, un narcisista puede tener, por lo tanto, cualquier color. Muchas veces se conecta el narcisismo con la extroversión, por eso podrían ser los amarillos o los rojos pero, en realidad no es así. Como decía, una cosa es actuar de forma más… digamos… egocéntrica y otra ser narcisistas.

Por otro lado, están también los narcisistas encubiertos. Los que se creen que merecen todo de todos. Creen que el mundo debería estar a su servicio, pero lo hacen de una forma más pasiva-agresiva, lo que los hace incluso más verdes Si hablamos de los colores , juegan el papel de víctima para buscar reconocimiento y atención de los demás. En definitiva, encontramos narcisistas en cualquier color; sencillamente, se manifiestan de forma diferente.

P.- ¿De qué color o mezcla se considera usted?

R.-Yo tengo una barra roja muy grande y prácticamente la misma en azul, tengo un poquito de amarillo y no tengo nada de verde. Y le echo la culpa de esto a mi madre, que se llevó todo el verde.

P.- ¿Cuál cree que soy yo? (Risas)

R.- Creo que eres amarillo (Risas).

P.- ¿Por qué los amarillos y verdes son más vulnerables a comportamientos manipulativos?

R.- Los amarillos y los verdes son más vulnerables porque están más ligados a las relaciones, más orientados a las emociones, más que el rojo o el azul, que están más orientados a las tareas. Por eso, estos dos últimos colores tienen una tendencia menor a prestar atención a lo que otras personas piensan de ellos, les interesan más los hechos, los números, las pruebas y por lo tanto, es más difícil manipularlos.

Si un rojo es acusado por un narcisista sin razón alguna, ya que los narcisistas siempre dan la vuelta a la tortilla, éste diría: “Me da igual lo que digas porque no es verdad”, ya que tienen una protección natural. Los azules, por su parte, aunque no les gusten los narcisistas, son capaces de vivir con ello.

P.- ¿Son más atractivos los narcisistas para una relación sentimental?

R.- Es una pregunta interesante porque depende de lo que estés buscando. Efectivamente son buenos en la adulaciones, sobre todo cuando buscan atrapar a su siguiente víctima y te dirán que eres la mujer o el hombre más fantástico del mundo, pero realmente no lo sienten. No pueden expresar el amor en la forma habitual. Lo que pasa es que demuestran confianza en sí mismos y eso es un rasgo que, en concreto, a las mujeres les gusta. Los narcisistas muestran mucho de esa confianza, lo que puede, efectivamente, llevar a engaño porque debajo de ella se esconde un depredador y por eso pueden ser muy peligrosos porque utilizan esa autoconfianza de un modo negativo.

P.- ¿Nos gusta o gustaría a todos ser algo narcisistas para que no nos manipulen?

R.- Probablemente sí. Es una pregunta creativa -me ratifico en que eres amarillo…(risas)- Creo que si tuviésemos un poco de ese comportamiento depredador podría tener un efecto protector. Pero, sinceramente, todos tenemos algunos rasgos narcisistas: a veces podemos engañar, podemos esconder la verdad, a veces no nos gusta asumir responsabilidades, etc. El tema está en que normalmente no llegamos más allá. La gente odia a los narcisistas, aunque ellos no lo entienden.

Pienso que es mejor no mostrar este tipo de comportamiento a largo plazo. Lo importante es saber marcar los límites y hacer que la gente los respete; es mucho mejor marcar bien las fronteras y levantar vallas para tener buenos vecinos y así hacerse respetar.

P.- ¿Cómo es una relación entre dos narcisistas?

R.-Diría que es como una relación entre hienas. Saben quiénes son, no hace falta que hablen de ello. Conocen exactamente qué es lo que están llevando a cabo y siguen jugando a ello.

P.- Habla en su obra de la triada oscura, los tres trastornos de la personalidad que pueden incurrir en conductas peligrosas: además del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo… ¿Qué son?

R.- Los narcisistas buscan atención y que todo el mundo les mire. Los maquiavélicos, lo que realmente buscan, es lograr el poder. El psicópata diría que, posiblemente, sea lo peor porque son personas a las que les gusta utilizar a otros para conseguir un objetivo y no tienen límites en su comportamiento. De hecho hay una cuarta dimensión para añadir a esta triada oscura que es el sadismo, que es cuando esas personas verdaderamente disfrutan dañando psicológica o físicamente a otros y piensan que es divertido. Este cuarteto es muy malvado.

P.- Dice que el 10 por ciento de las personas que ocupan puestos directivos son psicópatas, estando el porcentaje mundial entre el 2 y el 4 por ciento. ¿Cómo hacer que no lleguen al poder? Cite tres psicópatas del mundo actual.

R.- La psicopatía es algo bastante peor que el narcisismo, todos los psicópatas son narcisistas, pero no a la inversa. Depende a quién preguntes, te dirá que el número global de psicópatas oscila entre el 2 y el 4% de la población mundial, pudiendo llegar al 5% como máximo. Y luego, alcanzando este máximo, la naturaleza lo vuelve a equilibrar bajando el porcentaje, es muy curioso, hay una especie de homeostasis. Pero podríamos dejarlo alrededor del hasta el 3%, lo que supone que hay 250 millones de psicópatas en el mundo, además de los maquiavélicos, los narcisistas, es decir, muchísima gente. Por eso este mundo es como es.

¿Cómo evitar que consigan el poder estas personas? Es algo que escapa realmente a nuestras posibilidades. No somos capaces de evitarlo. Lo vemos en todos los tiranos, y dictadores del mundo. Básicamente son así, cuando pueden tratar a otras personas en la forma en la que lo hacen o lo han hecho en el pasado y ahí te das cuenta de que es algo horroroso. Si imaginamos una organización terrorista que pone bombas y mata indiscriminadamente, está claro que son psicópatas, no se puede echar la culpa a nadie más que a ellos. Evidentemente, ellos no se auto-inculpan porque se les ha ‘otorgado’ el derecho de poder hacer lo que hacen y están en el poder por todas los sitios. Tenemos a lo largo de la historia conocidos psicópatas como, Hitler, Stalin o Mao Se Tun que han sido responsables de millones y millones de muertes, y la verdad es que les daba igual. Son claros ejemplos históricos de conocidos narcisistas.

Hoy en día en el ‘top’ de toda organización encontramos a políticos de izquierdas y de derechas que básicamente son narcisistas. Los que más gritan, los que más ruido hacen son narcisistas. Donald Trump, en Estados Unidos, es un maravilloso ejemplo de ello, pero también es un caso interesante porque, en cierta medida, es un narcisista útil. Ha hecho cosas buenas. Entiendo que sus oponentes políticos no estarán de acuerdo con esta apreciación, pero si analizas lo que ha hecho hay cosas buenas. Ha mantenido la paz en el mundo durante 4 años. Pero cuando escuchas lo que dice en una entrevista, realmente es una persona muy extraña. Creo que mientras conserve y siga captando la atención, seguirá bien. La verdad es que consiguió aumentar de manera colosal la fortuna familiar y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, lo que realmente lo convierte en un personaje. interesante, pero, por supuesto que es un narcisista de libro, sólo habla de sí mismo,¡ es tan tan curioso!

P.- ¿Con esta información hemos aprendido los lectores de OKSALUD a estar a salvo de las estrategias manipuladoras de un tóxico-narcisista?

R.- Sí, ese es mi objetivo principal al escribir este libro, el enseñar exactamente lo que es el narcisismo y no lanzarlo, así como un insulto, sino aprender realmente en qué consiste. Tenemos que ser capaces de protegernos y entender que pueden ser personas muy, muy peligrosas y cuanto más se entiendan sus técnicas de manipulación, más fácil será protegerse de ellas. Es como enseñar a las personas el uso de las armas. Pueden ser malas, pero si se entienden no lo son porque funcionan para proteger.

Hay gente que me dice que no debería enseñar a las personas técnicas de manipulación y entiendo por qué lo dicen, pero es imposible enseñarte si no te digo en qué consisten y por supuesto, mis lectores nunca utilizarán negativamente esta información. Porque mis lectores son buena gente.

P.- ¿Y lo soy yo? Voy a hacer el test del libro ahora mismo (Risas)

R.- Si resulta que tú eres narcisista, no puedo ayudarte… (risas). Pero el que te lo preguntes ya hace que no lo seas porque es lo mismo que cuando le preguntas a una persona si es mentirosa. La gente honrada dirá: «Sí, de vez en cuando, miento». Y el mentiroso compulsivo dirá: «No, yo nunca miento». Entonces no nos podemos fiar de él. Esto es igual.

Con este libro quiero plantar semillas en el cerebro de la gente para que se den cuenta de que, a veces, se pueden tener comportamientos narcisistas y que tal vez no deberían hablar tanto de sí mismos, no tendrían que mentir ni intentar manipular a los demás. Hay que trabajar en ello porque, efectivamente, esos comportamientos sí se pueden corregir. Pero si realmente eres un narcisista de verdad, me refiero a clínicamente narcisista, no hay nada que hacer.

P.- ¿Qué puede ayudarnos a mejorar?

R.- A mí, la Filosofía me ha ayudado mucho en la aceptación de que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiarte a ti mismo. Y eso significa que ser ingenuo, por ejemplo, no es una virtud en concreto. Al lidiar con los narcisistas, hay que dejar de ser ingenuos o tener un comportamiento infantil. Tenemos que ser realistas y saber que hay gente malvada en el mundo, lo que tenemos que estar es estar vigilantes para protegernos de ellos y no dejar que dejar que nos hagan daño.