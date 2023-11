Ten cuidado: la brucelosis o la ingesta de lácteos crudos o sin pasteurizar

Fact checked

Las infecciones bacterianas son mucho más comunes de lo que quisiéramos, y por eso es importante conocer cuáles son sus principales características y síntomas. En este caso vamos a hablar sobre qué es la brucelosis y qué deberías saber sobre una enfermedad que comúnmente se transmite de los animales a los seres humanos cuando consumimos productos de este origen.

Casi siempre, el contagio de la brucelosis se genera como consecuencia de la ingesta de lácteos crudos o sin pasteurizar. Normalmente el problema no pasa de allí, pero hay casos en los que deberá realizarse un tratamiento para combatirla.

¿Cómo se propaga esta bacteria de brucelosis?

Lo más habitual es que se propague por el aire, aunque también es frecuente que sea por el contacto directo con los animales infectados. La terapia contra la brucelosis suele llevar semanas, incluso meses, y no debe descartarse una reinfección.

Anualmente, sobre todo en países menos desarrollados, esta patología afecta a miles de animales y personas que no logran una prevención efectiva ante la bacteria. Precaución que consiste en analizar los ejemplares y los productos en laboratorios.

¿Cuáles son sus síntomas?

Estos indicios de que un ser humano o animal padecen brucelosis pueden aparecer tanto a los pocos días como a las varias semanas de contagiarse. Las pistas de una infección pasan por la fiebre, los escalofríos, la debilidad física y un menor apetito.

No es extraño que estos síntomas desaparezcan por un tiempo y luego se repitan. En tal situación, se tiende a hablar de brucelosis crónica porque el individuo no tiene cura. Los tratamientos se orientan más a paliar el dolor y las molestias que a sanarle. Lamentablemente, se opta por sacrificar a los animales para que no contagien al resto ni a los consumidores.

Sólo si es detectada a tiempo, se aplican una serie de fármacos para intentar paliar su presencia en la carne de los animales. Evidentemente, si un animal doméstico se contagia lo recomendable es llevarlo a un veterinario para que pueda asistirle.

¿Cómo prevenirla?

El consejo más importante es que no comas productos crudos. La leche, los quesos y la mantequilla sin pasteurizar pueden causar brucelosis, al igual que la carne animal. Siempre procura cocinar los alimentos de cuya procedencia desconfíes para matar sus bacterias a través de las altas temperaturas y quedarte tranquilo.

Si tienes animales de granja o domésticos, debes revisar responsablemente cuál es su estado de salud, y actuar ante las primeras sospechas de que alguno posee brucelosis.