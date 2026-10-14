El teléfono móvil, de posible enemigo de la vista a aliado para detectar patologías como cataratas

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El teléfono móvil suele aparecer asociado a problemas como la fatiga visual, la sequedad ocular o las molestias derivadas de pasar demasiadas horas frente a una pantalla. Sin embargo, esta tecnología también puede convertirse en una herramienta para cuidar la salud visual. Investigadores vinculados al Hospital Oftalmológico Aravind, en India, han participado en el desarrollo y la evaluación de sistemas que utilizan teléfonos inteligentes para facilitar la detección de cataratas, especialmente en comunidades rurales con dificultades para acceder a un oftalmólogo.

La propuesta no consiste en utilizar la cámara convencional del móvil para diagnosticar enfermedades por cuenta propia. Estos sistemas combinan el teléfono con dispositivos específicos para obtener imágenes del ojo y, según la tecnología empleada, herramientas de inteligencia artificial o la valoración a distancia de profesionales sanitarios. El objetivo es identificar posibles problemas y determinar qué pacientes necesitan una evaluación especializada.

Una herramienta para acercar la oftalmología al medio rural

En noviembre de 2025, un estudio difundido en medios científicos describió una plataforma de imagen ocular basada en un teléfono Android y un accesorio portátil denominado Scout, desarrollada para facilitar la detección de enfermedades de la parte anterior del ojo. La investigación evaluó su uso en 19 campañas oftalmológicas rurales del sur de India, con la participación de 1.093 pacientes.

Los trabajadores sanitarios recibieron formación para obtener imágenes que posteriormente podían ser examinadas a distancia por oftalmólogos. Según los resultados publicados, más del 90% de los ojos fotografiados generaron imágenes de calidad diagnóstica y la concordancia entre los especialistas remotos y los oftalmólogos que examinaron presencialmente a los pacientes alcanzó el 96,1% en las decisiones de derivación.

El sistema permitió realizar el cribado en menos de dos minutos y medio por ojo. Estos resultados apuntan a una posible vía para ampliar la cobertura de las campañas de detección; aunque el trabajo difundido en medRxiv es un preprint, es decir, una investigación que no había completado la revisión por pares en el momento de su publicación.

La IA también puede ayudar a identificar cataratas

Otra línea de investigación estudia aplicaciones que analizan imágenes del ojo mediante inteligencia artificial. Un trabajo publicado en 2023 en el Indian Journal of Ophthalmology evaluó la aplicación e-Paarvai, diseñada para detectar y clasificar cataratas.

El estudio examinó 2.619 ojos de 1.407 pacientes. La aplicación alcanzó una sensibilidad del 96% para detectar cataratas, pero su especificidad fue del 25%, lo que indica que también identificó como posibles cataratas muchos ojos que no presentaban esa alteración según la evaluación de referencia. Este resultado muestra tanto el potencial de la tecnología para identificar casos como la importancia de mejorar su precisión antes de utilizarla como herramienta autónoma.

Por tanto, detectar una posible catarata no equivale a confirmar un diagnóstico. Las imágenes obtenidas con estos sistemas deben interpretarse dentro de un proceso clínico y, cuando sea necesario, complementarse con una exploración oftalmológica convencional.

El otro lado de las pantallas

La posibilidad de utilizar teléfonos inteligentes en la detección de enfermedades oculares no significa que mirar una pantalla sea beneficioso para la vista. El uso prolongado de dispositivos digitales puede asociarse a fatiga visual, molestias y sequedad ocular, especialmente cuando disminuye la frecuencia del parpadeo o se mantienen periodos prolongados de trabajo de cerca.

La diferencia está en cómo se utiliza la tecnología. Una pantalla convencional puede contribuir a las molestias visuales, mientras que un sistema sanitario específicamente diseñado puede aprovechar la cámara del teléfono, accesorios ópticos y herramientas de análisis para facilitar el cribado de determinadas enfermedades.