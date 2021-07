Tomar fruta es una de las mejores cosas que hay para ganar en salud. Y concretamente el hecho de comer una manzana cada día aporta cantidad de beneficios. Hay muchos refranes que persiguen esta teoría, como “una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía” y parece que es algo que se mantiene en el tiempo.

Conoce estos secretos y querrás esta fruta a diario y para añadir en tu dieta.

Con efecto saciante

Danone explica que esta fruta aporta un efecto saciante importante. Cuando la pectina, que es la sustancia que se encuentra en la pulpa blanca o amarillenta, llega hasta el estómago, desencadena unos mecanismos de información que transmiten al cerebro la orden de que ya está lleno, por lo que no te apetece comer más. La presencia de pectinas en la dieta también puede tener efectos beneficiosos sobre los niveles de colesterol en sangre.

Cuida de tu corazón

Además es buena para mantener fuerte la salud cardiovascular. Esto es porque cuida de las arterias al reducir la absorción de la grasa que te aportan los alimentos. Previene el colesterol malo, y rebaja la hipertensión.

Regula nuestra función intestinal

Una de las cosas que más preocupan cuando comemos es poder funcionar regularmente y la manzana lo permite. Es decir, gracias a su cantidad de fibra que contiene, hace que beneficie nuestro movimiento intestinal.

Mejora el aspecto de la piel

Hay más porque entre los secretos de comer una manzana cada día también están que es una fruta antioxidante, por lo que induce a tener una piel más joven y brillante, y de paso permite combatir el envejecimiento.

Activa el cerebro

Comer manzana tiene beneficios, según un estudio de la Universidad de Massachusetts Lowell, el zumo de la manzana puede aumentar la producción de acetilcolina, un neurotransmisor que mejora la memoria.

Aporta mucha vitamina

Danone señala también que la manzana es una gran fuente de vitaminas C y A, así como de mineral potasio. Una manzana mediana contiene 8 mg de vitamina C. Este tipo de vitamina en las manzanas se encuentra justo debajo de la piel, así que no debes pelarla.

Consejos