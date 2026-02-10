Fact checked

Los tatuajes forman parte desde hace años de la cultura popular y millones de personas en España y Europa llevan uno o varios en la piel. En términos generales, los tatuajes no son peligrosos para la salud si se realizan con productos homologados y bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Sin embargo, recientes actuaciones de Sanidad recuerdan que no todas las tintas cumplen la normativa y que los controles siguen siendo necesarios para proteger a los consumidores.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la suspensión de la comercialización, el uso y la retirada del mercado de varias tintas para tatuajes y maquillaje permanente de la empresa Alkimia Technology and Stetic S.A.U. por incumplir el Reglamento europeo 2020/2081, que regula las sustancias permitidas en este tipo de productos.

Una normativa europea más estricta

La Aemps recuerda que ya en 2021 advirtió de la entrada en vigor de este reglamento europeo, cuyo objetivo es reducir la exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas presentes en algunas tintas. La normativa estableció que, a partir del 4 de enero de 2022, no podrían comercializarse ni utilizarse tintas que no cumplieran los nuevos criterios de seguridad. En el caso de algunos pigmentos concretos, como el azul 15:3 y el verde 7, el plazo se amplió hasta el 4 de enero de 2023.

Como consecuencia de esta regulación, los productos no adaptados debían retirarse del mercado antes de esas fechas. Para facilitar la transición, la Aemps contactó con todas las empresas responsables de la puesta en el mercado de tintas para tatuajes y maquillaje permanente, entre ellas Alkimia Technology and Stetic S.A.U., informándoles de la obligación de reformular sus productos.

Una sustancia por encima del límite permitido

En el caso concreto de Alkimia, la Aemps ha detectado que varios de sus productos no habían sido reformulados y contienen 1,2-hexanodiol en concentraciones de entre el 1 % y el 5 %, superiores a las permitidas por el reglamento europeo.

Aunque la empresa aseguró que estos productos ya no se estaban comercializando, la Agencia comprobó que seguían distribuyéndose titas de tatuajes a través de canales de venta online, incumpliendo la normativa vigente. Ante esta situación, Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades distribuidas a centros de tatuaje para su uso profesional.

Tintas de tatuajes afectadas:

680-PE: Kalamar Ink, gama blanca (color White).

681-PE: Kalamar Ink, gama negra (colores Black, Shadow 1, Shadow 3 y Vanta Black).

¿Son peligrosos los tatuajes para la salud?

Este tipo de actuaciones suele generar alarma, pero los expertos y las autoridades sanitarias insisten en un mensaje clave: los tatuajes, en general, no son peligrosos cuando se realizan con tintas legales, homologadas y aplicadas por profesionales en establecimientos autorizados.

El problema surge cuando se utilizan productos que no cumplen la normativa, ya que algunas sustancias pueden provocar reacciones alérgicas, inflamación persistente, infecciones o efectos a largo plazo aún en estudio. Precisamente por eso la Unión Europea ha endurecido la regulación, aplicando el principio de precaución y reforzando los controles.

Importancia del control de los tatuajes

La retirada de estas tintas para tatuajes no implica que todos los tatuajes o tintas sean inseguros, sino que demuestra que el sistema de vigilancia funciona. La Aemps subraya que estas medidas buscan proteger la salud pública, garantizar que los productos utilizados sobre la piel cumplen criterios estrictos y reforzar la confianza tanto de los profesionales como de los usuarios.

Para los consumidores, las recomendaciones siguen siendo claras: acudir a centros autorizados, asegurarse de que el tatuador utiliza tintas homologadas y no dudar en pedir información sobre los productos empleados.