Un nuevo estudio que analiza adultos jóvenes y se ha publicado en la revista científica JAMA Network Open indica que una semana viviendo con menos horas de uso de redes sociales basta para experimentar mejoría en términos de salud mental. Los síntomas de ansiedad se reducen en un 16,1%, los de depresión en un 24,8% y los de insomnio en un 14,5%.

Estos resultados son solamente la primera oleada de datos que se espera conseguir en el marco de un trabajo más amplio y prolongado en el tiempo que lleva a cabo el equipo de John Torous, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos) y director de la división de psiquiatría digital del centro médico Beth Israel Deaconess.

Torous ha aclarado que gran parte de la investigación sobre salud mental y medios digitales se ha obtenido a partir de sondeos entre los pacientes, preguntando a los jóvenes cuánto tiempo pasan en diversas plataformas a lo largo de un periodo de semanas o meses. También se les suele pedir que estimen el impacto del uso de pantallas en sus relaciones sociales, la calidad del descanso nocturno o el deporte que practican. No siempre es fácil recordar esta información con precisión, ha aclarado.

El valor de este trabajo, en su opinión, es que se ha basado en los datos individuales contenidos en los dispositivos móviles de los participantes, y eso es un avance significativo.

Su equipo de colaboradores partió de un proceso de desintoxicación (‘detox’, en inglés) voluntario por parte de los jóvenes. De esa forma intentan documentar los cambios que se producen en el empleo de las redes sociales y la salud en tiempo real, sin la necesidad de recordar sus patrones de conducta del pasado.

Recogieron datos de los móviles durante dos semanas para compararlos con la semana sin redes (o con menor uso de las redes), que fue posterior.

En las semanas de empleo normal, el uso de redes fue de aproximadamente dos horas al día. En la semana detox, de 30 minutos, una reducción notable, ha apuntado.

De todas formas, sí vieron que el empleo de pantallas se mantenía más o menos parecido, eran las redes lo que usaban menos.

Algunas personas que estaban deprimidas pasaron a sentirse mejor en la semana con menos redes, otros realizaron más actividad física, salían más… Había respuestas muy diferentes, pero la mejora en cuanto a síntomas relacionados con problemas de salud mental fue acusada, como muestran los porcentajes.

Los síntomas

La siguiente fase de la investigación va a centrarse en los síntomas, uno por uno, y en diseñar intervenciones que ayuden a aliviarlos. Por ejemplo, si observan que el uso de las redes sociales está afectando al sueño de un sujeto, diseñarán un plan para ayudarle a descansar mejor. También se pueden identificar patrones de conducta y pensar en procesos de desintoxicación adecuados a las características de cada persona.

En sus propias palabras, «no se trata de decirle a la gente sin más que deje las redes; sería más bien plantear que si el sueño es tu talón de Aquiles, se puede adaptar el uso de las redes para que afecte lo menos posible a la calidad de tu descanso».

Más que prohibiciones, ellos están a favor de entender cómo se pasa el tiempo en las redes por medio de evidencias científicas antes de tomar medidas para cuidar la salud de las personas.