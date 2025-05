Fact checked

Sanidad ha recomendado a los ciudadanos revisar su estado de vacunación ante el preocupante aumento de casos de sarampión a nivel mundial, un incremento que también ha afectado a España, país libre de esta enfermedad desde 2016. En lo que va de año, se han confirmado 229 casos de sarampión en el territorio español.

En pleno siglo XXI, con décadas de evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, resulta alarmante que todavía haya personas en España que decidan no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Esta irresponsabilidad no solo pone en riesgo su propia salud, sino también la del conjunto de la sociedad, especialmente la de los más vulnerables. El reciente repunte de casos de sarampión —una enfermedad que se creía erradicada en el país desde 2016— es una consecuencia directa de estas decisiones injustificadas.

La población nacida antes de 1978 se considera protegida, dado que muchos habrán pasado la enfermedad en su infancia. Sin embargo, aquellos nacidos después de esa fecha deben aprovechar cualquier oportunidad para consultar con su médico y verificar su estado de vacunación, siguiendo siempre las indicaciones de los profesionales sanitarios, tal como recomienda el Ministerio.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, sigue siendo una amenaza en muchos países. En España, a pesar de los avances en salud, «están apareciendo brotes; especialmente importantes cuando bajan las tasas de vacunación», advierte el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga. Actualmente, tenemos a nuestra disposición una nueva arma preventiva como es la vacuna tetravírica, recomendada por la Asociación Española de Pediatría y que juega un papel crucial, ya que no sólo protege contra el sarampión, sino también contra la rubéola, las paperas y la varicela.

A pesar de que España mantiene su estatus de país libre de sarampión gracias a una cobertura de vacunación del 97,8 % con una dosis y del 94,2 % con dos dosis, el último informe del Centro Nacional de Epidemiología revela 408 sospechas de sarampión, de las cuales 229 casos han sido confirmados. Un porcentaje elevado de estos casos (78) son importados, siendo el 78,2 % procedentes de Marruecos, un país que atraviesa una grave situación de brote. Además, 78 casos están relacionados con la importación y 73 tienen origen desconocido. Aunque se han descartado 178 casos, uno sigue bajo investigación. Actualmente, hay siete brotes activos en cuatro comunidades autónomas.

Movilidad internacional

Estas cifras evidencian un aumento significativo de casos, especialmente después de la reanudación de la movilidad internacional tras la pandemia. Sin embargo, el Ministerio asegura que, en comparación con otros países, el riesgo de infección en España es bajo gracias a las altas coberturas de vacunación.

A nivel global, la curva ascendente de casos comenzó a finales de 2022 y continúa en 2024, con más de 16.500 casos reportados en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, siendo Rumanía el país más afectado, con un 72 % de los casos. En Marruecos, uno de los brotes más graves ha provocado más de 25.000 casos sospechosos y 184 muertes desde su inicio en octubre de 2023, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por todo esto, se insiste en la importancia de revisar y actualizar la vacunación durante cualquier contacto con los servicios sanitarios, especialmente para las personas que viajan a países con alta incidencia de sarampión. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz y segura para proteger a la población y evitar la reintroducción del sarampión en España.