La reflexión de una psicóloga sobre las vacaciones que te va a hacer pensar: «Si las necesitamos tanto, quizás tenemos que replantearnos de qué forma vivimos el resto del año»

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Las vacaciones son uno de los periodos de tiempo más esperados por todos. Hay quien cada día cuenta las horas y minutos que quedan para dejar de trabajar y escaparse. Cuando se piensa tanto en ellas, está claro que hay algo que no funciona correctamente en nuestra manera de vivir. Según la psicóloga Elena Puig Guitart, si las necesitamos tanto, debemos replantearnos realmente qué sucede el resto del año.

Es la reflexión de la experta en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que comenta qué pasa para que las vacaciones deban ser este final. Se plantea entonces que hay quienes tienen un trabajo que no les gusta nada y que cobra poco, pero si te permite cada fin de semana escaparte a la montaña, por ejemplo, o hacer lo que a uno le gusta, entonces este trabajo se lleva mejor. Porque se convierte en algo secundario que permite realizar lo que uno quiere en cada momento libre.

La reflexión de una psicóloga sobre las vacaciones

Según la experta, con las vacaciones pasaría algo parecido a este trabajo que no te gusta pero que es algo menos importante en tu vida. «Me quedan tres semanas, pero como lo que viene me gusta mucho, entonces me compensa».

A la vez se pregunta que, si realmente necesitamos tanto unas vacaciones, ¿qué puedo cambiar de mi vida del día a día que me puede hacer ir menos estresado? O incluso vivir un poco más feliz. También aboga por si es necesario plantearse un cambio de trabajo. «Y no jugarlo todo a la carta de las vacaciones».

Porque entonces tienen tanto peso que estamos siempre viviendo y pensado, «qué se acaban las vacaciones». Y hay quien sufre y lo pasa mal por este hecho.

Beneficios de las vacaciones

Aunque no debemos centrarnos solo en estos días de descanso durante el año, es clave que debemos desconectar. Si bien la gran parte de expertos propone hacer descansos durante todo el año, especialmente en fines de semana y luego escapadas de tres días para no concentrarlo todo en 20 días, está claro que las vacaciones tienen beneficios.

Fuera estrés

Desde el Hospital Clinic explican que el primer beneficio observable al desconectar es la reducción del estrés percibido. Las vacaciones disminuyen los niveles de ansiedad y permiten que el cerebro salga del estado de alerta constante. Muchas personas reportan mejoras en el ánimo, mayor claridad mental y sensación de bienestar. Además, favorecen la prevención del burnout y ayudan a recuperar la motivación laboral.

Salud cardiovascular

Los expertos del Clinic también comentan que las vacaciones han demostrado estar asociadas con una mejor salud cardiovascular, ya que ayudan a reducir la presión arterial y favorecen una mejor circulación. Diferentes estudios demuestran que tomarse al menos un par de descansos al año se asocia con un menor riesgo de infarto y enfermedades coronarias, especialmente en personas con factores de riesgo.

Mejorar la calidad del sueño

La Universidad de Valencia incide en que las vacaciones mejoran la calidad del sueño. Los españoles duermen una media de poco más de siete horas al día y los expertos recomiendan un mínimo de ocho. La reducción de estrés y el aumento del bienestar, entre otros factores, ayuda a la conciliación de un sueño de mayor calidad.

Desconexión digital en vacaciones

Para una recuperación efectiva es recomendable:

Apagar notificaciones del correo electrónico laboral.

Silenciar grupos de trabajo.

Avisar previamente de tu ausencia y establecer una respuesta automática.

Dedicar momentos específicos del día para estar completamente sin pantallas.

Claves para unas vacaciones tranquilas

Identifica qué es para ti el descanso

Para los expertos de Quiron Salud aconsejan rebajar exigencias y expectativas y pensar en qué necesita uno realmente en este momento, qué permite desconectar y disfrutar sin estrés.

Cambiar la relación con la tecnología

En ocasiones, el uso de las tecnologías de forma compulsiva nos impide disfrutar de actividades más reforzantes y conectar con el entorno y las personas.

Elegir bien con quien compartir el tiempo de vacaciones

Siempre serán mejores si estamos rodeados de las mejores personas.

Encontrar un equilibrio

Si realizas demasiadas actividades exigentes, tanto a nivel psicológico como físico, estarás impidiendo la autorregulación. Pero ocurrirá lo mismo ocurrirá si optas por la monotonía y por un exceso de inactividad, en base a los expertos de Quiron Salud.

Dedicar tiempo a los hobbies

Es tiempo para dedicar a lo que realmente a uno le gusta. A veces no es necesario irse lejos ni gastar mucho dinero. Basta con descansar y dedicar tiempo a ciertas cosas que a veces no se hacen durante el año, pero que no tienen por qué dejarse para estas ocasiones. los expertos de Quiron Salud hablan de música, literatura, pintura, manualidades, cocina… “Quizás sea el momento de retomar ese hábito”.