Un equipo del NYU Langone Health de la Universidad de Nueva York (EEUU) ha anunciado que ha realizado con éxito la primera cirugía combinada de bomba cardíaca mecánica y trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente a una mujer de 54 años con insuficiencia cardíaca y renal, sin posibilidades de trasplante y situación terminal.

La intervención se realizó en dos procedimientos, separados por nueve días, y fue realizada por dos equipos quirúrgicos. En el primer procedimiento, el 4 de abril en el Kimmel Pavilion de NYU Langone en Nueva York, los cirujanos implantaron la bomba cardíaca, un dispositivo llamado dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI), que generalmente se usa en pacientes que están esperando un trasplante de corazón o que de otro modo se consideran no elegibles para recibir un trasplante de corazón. Sin una bomba cardíaca, la esperanza de vida de la paciente se habría medido en días o semanas.

El segundo procedimiento fue un xenotrasplante, que es un trasplante de un órgano entre diferentes especies, y fue dirigido por el doctor Robert Montgomery el 12 de abril de 2024. «Es increíble considerar los logros científicos que nos han permitido salvar la vida de Lisa y lo que nos esforzamos por hacer como sociedad para todos los que necesitan un órgano que les salve la vida», ha señalado tras la intervención.

Hasta la fecha, no se han documentado casos de personas con una bomba cardíaca mecánica que hayan recibido un trasplante de órgano de ningún tipo. Mientras que es el segundo trasplante conocido de un riñón de cerdo modificado genéticamente a una persona viva, y el primero con el timo combinado.

Antes del procedimiento, la paciente Lisa Pisano, nativa de Nueva Jersey, se enfrentaba a una insuficiencia cardíaca y a enfermedad renal terminal que requería diálisis de rutina. No era candidata para trasplantes de corazón y riñón porque varias afecciones médicas crónicas redujeron significativamente la probabilidad de un buen resultado y no hay suficientes órganos para quienes los necesitan.

«Todo lo que quiero es la oportunidad de tener una vida mejor. Después de que me descartaron para un trasplante humano, supe que no me quedaba mucho tiempo. Mis médicos pensaron que podría haber una posibilidad de que me aprobaran para recibir un riñón de cerdo editado genéticamente, así que lo hablé con mi familia y mi esposo. Él ha estado a mi lado durante esta terrible experiencia y quiere que sea mejor», ha señalado la paciente que se está recuperando.

Pisano tenía altos niveles de anticuerpos dañinos para el tejido humano, pero no para los órganos de cerdo editados genéticamente. Le habría llevado años encontrar una persona compatible para un trasplante de riñón humano. El doctor Montgomery se acercó a United Therapeutics Corporation y determinó que un riñón de cerdo editado genéticamente en investigación con timo estaba disponible y era compatible. Aunque la insuficiencia renal crónica normalmente descarta que los pacientes reciban un DAVI, la esperanza de que el trasplante evitara que necesitara diálisis fue una consideración clave.

«Sin la posibilidad de un trasplante de riñón, ella no habría sido candidata para un DAVI debido a la alta mortalidad en pacientes en diálisis con bombas cardíacas. Este enfoque único es la primera vez en el mundo que se realiza una cirugía DAVI en un paciente en diálisis con un plan posterior para trasplantar un riñón. La medida del éxito es la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y darle a Lisa más tiempo para pasar con su familia», ha señalado Nader Moazami, jefe de la División de Trasplantes de Corazón y Pulmones y Soporte Circulatorio Mecánico del Departamento de Cirugía Cardiotorácica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva, quien realizó la primera operación.

Reducción de rechazo

Pisano recibió el órgano de un cerdo modificado genéticamente para alterar o «inutilizar» el gen responsable de la producción de un azúcar conocido como alfa-gal. En estudios previos en NYU Langone, se demostró que la eliminación de alfa-gal era suficiente para prevenir una reacción de anticuerpos que puede causar un rechazo inmediato o hiperagudo del xenoórgano. El timo del cerdo donante, responsable de educar el sistema inmunológico, se colocó quirúrgicamente debajo de la cubierta del riñón para reducir la probabilidad de rechazo. El xenoriñón y el tejido del timo combinados se denominan UThymoKidney

Por otro lado, United Therapeutics Corporation realizó las ediciones genéticas, la cría de cerdos y la producción del UThymoKidney en investigación utilizado en este procedimiento. En el procedimiento no se utilizaron otros dispositivos ni medicamentos no aprobados. «Al utilizar cerdos con una única modificación genética, podemos comprender mejor el papel que puede tener un cambio estable clave en el genoma para hacer del xenotrasplante una alternativa viable», señala Montgomery.

«Dado que estos cerdos pueden criarse y no requieren clonación como las ediciones genéticas más complejas, esta es una solución sostenible y escalable a la escasez de órganos. Si queremos empezar a salvar más vidas rápidamente, la respuesta será utilizar menos modificaciones y medicamentos», añade.

El esfuerzo requirió una preparación rigurosa, la autorización de la junta de revisión institucional de NYU Langone y la aprobación de la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) a través de su Programa de Acceso Ampliado, a veces llamado «uso compasivo» y destinado a pacientes que tienen una afección grave o que pone en peligro inmediatamente su vida.