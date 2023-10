Los rasgos que definen la depresión sonriente: tal vez te ha pasado

Fact checked

Aunque hay personas que no expresen tristeza y siempre estén riendo, esto no quiere decir que sean de hierro. Es decir, pueden verse siempre risueñas y optimistas, pero en el interior de su casa es cuando entonces descargan toda esta tristeza. Es la depresión sonriente. ¿Qué rasgos la caracteriza?

Quizás los signos pueden pasar desapercibidos por muchos porque quienes tienen este problema no lo aparentan. Y se esconden siempre detrás de esa sonrisa permanente que no es verdadera.

Qué signos identifican la depresión sonriente

Las rutinas de siempre

Una de las cosas que puede definir la depresión es que quien la sufre no sigue sus hábitos porque rompe las rutinas. No puede hacer lo de siempre porque no se ve capacitada para ello. En cambio, si hay depresión sonriente, la persona hace lo de siempre, con lo que esconde y sigue tirando como puede. Y esto es altamente perjudicial.

Esto no hace más que acentuar unos síntomas y una situación que se puede complicar más en el tiempo.

Emociones ocultas

Por esto no adivinaremos que esta situación es realmente complicada y que la persona está mal. Porque en el día a día hay felicidad y apariencia de bienestar cuando realmente no es así.

Entonces se ocultan las emociones y parece que siempre todo les va bien, algo que no es real y que es raro que así sea.

Siempre activo

Además tales personas no paran. Aunque estén mal, siempre están activos y ocupados, y lo que hacen es huir de los problemas y no los afrontan. Esto es lo peor que se puede hacer porque es una escapatoria que no llega a ningún lugar. En algún momento hay que poner fin, si no la pelota se hace siempre más grande.

Aislamiento

Aunque parezca lo contrario, estas personas también se aíslan porque es ahí donde se muestran realmente tristes y es donde expresan, siempre de puertas adentro, cómo están.

Irritabilidad

Estar todo el día intentando ser feliz cuando no es así, es agotador. Por esto quienes tienen este problema suelen tener entonces fuerte cansancio, irritabilidad y se enfadan en demasía. Aparecen explosiones de ira sin motivo aparente.

Autoengaño constante

En este sentido, sienten que tienen una obligación de ser feliz sea como sea. Y por esto se autoengañan y piensan que no tienen depresión y menos expresarlo delante del público. No pasa nada con reconocerlo, es más, debe hacerse.