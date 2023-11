Qué es el pocketing o cuando tu pareja no quiere que compartas nada

Fact checked

Las relaciones de pareja son un mundo. Y en este mundo tan dinámico que nos rodea, constantemente están apareciendo nuevas formas de relacionarse que no siempre son sanas. Es entonces que debemos saber identificar las interacciones poco saludables para cortarlas antes de que sea demasiado tarde. Y tú, ¿conoces qué es el pocketing y cómo lidiar con estas relaciones? Probablemente se trate de uno de los grandes riesgos que se asumen hoy en día al iniciar un vínculo amoroso.

Este fenómeno suele darse especialmente en las nuevas parejas. Sobre todo, de parte de los hombres hacia las mujeres aunque no faltan tampoco casos contrarios. Y el concepto consiste en que uno de los miembros de la pareja evite presentar al otro a su círculo más íntimo. Si tu novio, novia o como le digas, no quiere que compartas nada con sus seres cercanos, está practicando pocketing contigo. No es una noción 100% nueva, pero desde no hace tanto tiene este nombre.

En qué casos se da el pocketing

Si bien el inicio de una relación lleva todo un proceso de confianza, y uno no va a presentar a su familia y amigos a la nueva pareja hasta que realmente se fíe del vínculo, el pocketing se da cuando el otro no quiere presentarte a su círculo ni siquiera tras muchos años compartiendo su vida contigo. Dicho de otra forma, tu pareja elude asumir públicamente que tiene un lazo amoroso «estable».

Este concepto, que viene de la voz inglesa «pocket», en referencia a que la relación se oculta o se guarda en un bolsillo, seguramente representa una de las consultas más recurrentes a los profesionales del área en la actualidad. Y eso se debe a que algunos pueden confundir el evitar estas presentaciones en público con su ausencia en las redes sociales. Estas plataformas tienen sus propios códigos, que no deben analizarse de igual modo que los de la vida real.

¿Por qué tu pareja practica pocketing?

Las explicaciones para esta conducta pueden ser varias, pero se trata de un comportamiento que no entraña buenas noticias. Normalmente, quien oculta a su pareja lo hace por algo. Y esto puede estar relacionado con cuestiones como una incompatibilidad manifiesta entre su familia y amigos y tu personalidad o, en el peor de los casos, con alguna infidelidad o relación paralela.

En el primero de los supuestos, por lo general tu pareja te comentará cuáles son las dificultades de introducirte a su círculo íntimo pero no descartará por completo que en algún momento haya un encuentro más allá de la distancia actual.

En el segundo, nunca hablará de ello y, si se lo planteas, evadirá las preguntas como pueda. Como puedes observar, no todos los casos son iguales. Y mantener un diálogo fluido es clave para que no estés dudando de la relación. Tu pareja debería poder justificar estas actitudes.

¿Cómo identificar este problema a tiempo?

Debes analizar los patrones de conducta que tiene tu pareja para asociarlos, o no, con el pocketing. Quienes muestran este comportamiento ponen excusas para alejar permanentemente a su familia y amigos de su pareja. Si estando contigo se cruza con alguien conocido, tal vez te presente simulando que no hay nada entre vosotros, sólo una amistad. Y definitivamente no propiciará quedará con más gente y contigo a la vez.

Y otra cosa muy común es que estas personas prefieren no salir de su casa contigo… cuando sí lo hacen con otras personas.

¿Es motivo para terminar la relación?

Sí, es una razón muy válida para dar por finalizado el vínculo. Con la prudencia que merecen estas situaciones, si tu pareja es incapaz de argumentar por qué no te incluye en sus salidas familiares o con amigos, y a ti eso te hace sentir mal, deberías dejarlo.