Las fiestas navideñas pueden ser mortales, ya que las investigaciones muestran que más personas mueren por infartos durante la última semana de diciembre que en cualquier otra época del año. Si bien es importante estar atento a los signos de un infarto y tomar medidas para reducir el riesgo durante todo el año, la Asociación Americana del Corazón (AHA de sus siglas en inglés), afirma que esto es especialmente crucial durante las próximas fiestas. Numerosos estudios científicos confirman este fenómeno que puede ser mortal.

Un estudio publicado en Circulation, la revista insignia de la AHA, ha documentado que ocurren más muertes cardíacas en los EE. UU. el 25 de diciembre que en cualquier otro día del año, seguido por el 26 de diciembre y el 1 de enero.

En un trabajo del British Medical Journal, que revisó más de 16 años de datos sobre ataques cardíacos en Suecia, se observó un aumento general del 15 % en estos ataques durante las vacaciones de invierno. Cabe destacar que los infartos aumentaron un 37% el 24 de diciembre (Nochebuena), alcanzando su punto máximo a las 22:00 h y con mayor frecuencia en personas mayores de 75 años y en quienes padecían diabetes o antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Un ensayo de Heart respaldó investigaciones previas que hallaron que los lunes se producen más ataques cardíacos graves que cualquier otro día de la semana.

Nadie quiere pensar en tragedias durante esta época tan alegre del año, cuando nos reunimos con familiares y amigos. Sin embargo, estos datos alarmantes son muy preocupantes. No sabemos exactamente qué desencadena este aumento de ataques cardíacos durante las fiestas; probablemente se trate de una combinación de factores, ha comentado la Dra. Johanna Contreras, voluntaria clínica de la Asociación Americana del Corazón y cardióloga del Sistema Hospitalario Mt. Sinai de la ciudad de Nueva York. en un comunicado.

Clima invernal e infarto

Se ha observado que el clima invernal aumenta el riesgo de ataque cardíaco debido a la restricción del flujo sanguíneo cuando las arterias pueden contraerse con las bajas temperaturas. También sabemos que las fiestas traen mucho estrés adicional a muchas personas. Hay muchas fiestas y reuniones familiares donde muchos tienden a excederse con comidas y bebidas contundentes.

Según Contreras, uno de los factores más críticos podría ser que las personas ignoren señales de advertencia importantes de un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

«Si bien es posible que no desee pasar las fiestas en el consultorio de un médico o en un hospital, hacerse un chequeo y recibir tratamiento rápido si hay un problema es uno de los mejores regalos que puede hacerse a sí mismo y a sus seres queridos para todas las celebraciones venideras», ha reconocido.

Dar el regalo de la vida también puede ser importante si ves a alguien con síntomas de un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Podrías estar de compras en el centro comercial, disfrutando de las vistas y los sonidos de la temporada navideña o en una reunión familiar y presenciar a alguien sufriendo un ataque cardíaco y entrando en paro cardíaco. Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato y llamar a emergencias podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en esas situaciones.

«La RCP usando sólo las manos es algo que casi todos pueden aprender y practicar. Animamos a que al menos una persona de cada familia aprenda RCP, ya que las estadísticas muestran que la mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del hospital y, a menudo, en el hogar. La Asociación Americana del Corazón tiene un breve video instructivo. Ver el video y aprender RCP usando sólo las manos podría ser una actividad que les salvará la vida y les cambiará la vida a todos en familia durante las fiestas», ha documentado la especialista.

Reuniones familiares

Contreras señala que las reuniones familiares también son un buen momento para hablar sobre la historia de salud de la familia.

«Muchos de los factores de salud que influyen en las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son hereditarios», dijo. «Si alguno de tus padres, hermanos o abuelos ha sufrido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, es probable que tú también tengas un mayor riesgo. Pero la buena noticia es que puedes reducir tu riesgo con medidas preventivas. Conocer tus antecedentes es un primer paso importante».

Consejos

