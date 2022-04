A veces, hacer deporte no es centrarse en aquellas disciplinas más complicadas. Podemos también hacer ejercicio de forma fácil con estas actividades diarias. Son bien sencillas y así vencemos al sedentarismo que es algo que debemos hacer para estar en forma y saludables.

Son actividades que solemos practicar cada día y que no nos costarán nada. Por supuesto esto no debe sustituir al ejercicio diario (con 30 minutos tenemos suficiente) pero ayuda para estar preparados y en forma.

Cómo hacer ejercicio de forma fácil

Andar hacia el trabajo

Sabemos que necesitamos tiempo y no siempre es posible hacer esta acción. Si no podemos ir andando al trabajo quizás lo podemos hacer a la vuelta, una vez acabada nuestra jornada porque el tiempo ya no es tan importante.

Además se puede alternar, con una parte caminando y otra con transporte público. Otra opción es hacer es utilizar el vehículo habitual, pero dejarlo apartado de la empresa para luego ir andando hasta llegar el trabajo.

Pasea tu mascota

Si tienes perro, ya sabes que debes salir a pasear con ella, especialmente si tienes perro. Hazlo a diario, camina, corre y así también tu perro se sentirá mejor. podrás estar en el aire libre y también es algo positivo.

Andar con amigos

Otra cosa es que a diario también decidas andar. Y lo puedes hacer con tus amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Es otra forma de hace deporte y ni te enteras porque se puede ir conversando tranquilamente. Si entonces te decides por ir algo más rápido y también correr, entonces siempre es mejor y superior porque el ejercicio permite gastar más calorías. Otra cosa es realizar rutas de senderismo y hasta coger la bicicleta. Esto te va a permitir conocer nuevos lugares de tu ciudad o alrededores.

Sube y baja escaleras

Deja el ascensor y si vives en pisos superiores, entonces hay que subir y bajar escaleras. Verás como te sentirás mejor y no te va a costar nada.

Establecer un plan y objetivos

Con estas actividades diarias será más fácil moverse. Pero esto debe ser a diario e incrementar las salidas y todo lo que haces. Para esto es bueno establecer un plan con objetivos que sean realistas. Y si no, lo que necesitas es ir al gimnasio o bien estar motivado con un entrenador personal quien te marcará y guiará con todo lo que debes hacer en este momento.