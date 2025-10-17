La plantilla del Málaga CF se somete a una analítica completa con Quirónsalud Málaga

Fact checked

Los jugadores del Málaga CF se han sometido a una analítica sanguínea completa con un equipo médico del Hospital Quirónsalud Málaga, que se ha desplazado hasta las instalaciones de La Rosaleda en la previa de la sesión de trabajo de este viernes, 17 de octubre.

El plantel se ha reunido en la sala médica del Estadio La Rosaleda con el personal del Hospital Quirónsalud Málaga -proveedor médico oficial del Málaga CF-, que ha tomado las muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Quirónsalud Málaga. El doctor Mario Guerra, de los servicios médicos del Club, ha estado al frente de la operativa junto al doctor Juan Enrique Puche y la enfermera Lidia Alcázar, de Quirónsalud Málaga.

El objetivo de estas pruebas es monitorizar de forma continua el estado de salud y el rendimiento fisiológico de los futbolistas, complementando los reconocimientos médicos y cardiológicos realizados al inicio de la pretemporada.

El Dr. Juan Enrique Puche, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Málaga, destaca que “este tipo de analíticas permiten detectar de manera precoz posibles alteraciones metabólicas, nutricionales o hematológicas que puedan condicionar el rendimiento o la recuperación de los jugadores.”

El estudio incluye parámetros hematológicos, bioquímicos, hormonales y de marcadores inflamatorios, con especial atención a niveles de hierro, función renal y hepática, perfil lipídico, balance hormonal y marcadores de fatiga y sobrecarga.

“En el deporte profesional, los pequeños desequilibrios pueden marcar la diferencia. Estos controles nos permiten ajustar la nutrición, la carga de entrenamiento y la recuperación de cada jugador de manera individualizada”, añade el Dr. Puche.

Este chequeo médico se enmarca dentro del acuerdo entre el Málaga CF y Quirónsalud Málaga como proveedor médico oficial del club, con el que se refuerza el compromiso conjunto con una medicina preventiva y de precisión aplicada al deporte, donde la evidencia científica se pone al servicio del rendimiento y la salud a largo plazo.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.