PharmaMar, la empresa española que más invierte en I+D con relación a sus ingresos y por empleado

PharmaMar, empresa biofarmacéutica española con 40 años de trayectoria, se sitúa, un año más, como la compañía de nuestro país que más invierte en investigación y desarrollo (I+D) en relación con sus ingresos, según el informe «The 2025 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», publicado por el Joint Research Center de la Comisión Europea. La compañía encabeza este ranking por undécimo año consecutivo.

PharmaMar destinó el 57% de sus ingresos a I+D, lo que representa una cantidad de cerca de 100 millones de euros, casi el doble de la media sector farmacéutico, que se sitúa en el 30%[ii]. Además, lidera la inversión de I+D por empleado, destinando cerca de 200.000 euros por colaborador a la investigación. A nivel europeo, PharmaMar ha escalado 17 posiciones hasta alcanzar el puesto 241 en la lista de inversión privada en I+D situándose como el segundo grupo farmacéutico en España que más invierte en I+D en términos absolutos.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, PharmaMar reafirma su compromiso con los pacientes, a través de la inversión en investigación como la única vía para avanzar en oncología.

40 años dedicados a la investigación oncológica

PharmaMar celebra este 2026 su 40º aniversario, cuatro décadas en las que la compañía ha invertido más de 1.200 millones de euros en investigación. Gracias a este esfuerzo investigador, la compañía ha obtenido la aprobación de tres fármacos para el tratamiento de cuatro tipos de cáncer: sarcoma de tejidos blandos, cáncer de ovario, mieloma múltiple y cáncer de pulmón de célula pequeña.

Con un proceso de investigación único, inspirado en el mar y desarrollado en el laboratorio en España, PharmaMar busca alternativas terapéuticas para pacientes con necesidades médicas no cubiertas. Actualmente, cuenta con 22 designaciones de medicamento huérfano vigentes en todo el mundo, es decir, terapias para enfermedades raras o poco comunes que afectan a un número reducido de personas.

Desde su fundación, PharmaMar ha llegado a pacientes de todo el mundo con opciones terapéuticas limitadas, reflejo de su compromiso continuo con la innovación y la investigación oncológica. Este compromiso sigue intacto, con varias moléculas en desarrollo clínico y preclínico, avanzando hacia nuevas opciones que puedan mejorar la vida de los pacientes.