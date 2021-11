La incidencia de covid en Europa sube durante semanas y en España los datos también son ascendentes. Es por ello que hay quien habla ya de una sexta ola aquí y debemos tomar medidas. Quien se ha mostrado más contundente con aquellos que no se vacunan es el virólogo del CSIC, Luis Enjuanes, quien dice que la pandemia ahora es la de los no vacunados.

Así lo manifestó en una entrevista a RNE, y añade que también que los funcionarios deberían estar vacunados. Preguntado por las restricciones de otros países sobre las restricciones frente a los no vacunados, Enjuanes opina que quien no se vacune no pueden ir a centros públicos ni al médico, y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud.

Por esto matizó, durante el Foro Mundial de Pandemias, que los no vacunados deben sopesar las consecuencias de esto y hacerse cargo de los gastos que origine.

Estas polémicas declaraciones hacen entrever que cada vez puede haber más restricciones ante los que no se vacunan, como ha sucedido en Austria donde la vacuna va a ser obligatoria a partir de 2022.

No así en España, pues muchos expertos han opinado sobre esta drástica decisión y creen que no es necesario en nuestro país, porque las altas tasas de vacunación son muy importantes y este hecho puede provocar entonces el efecto contrario ante la población, que en su mayoría ha confiado en las vacunas actuales contra la Covid.

Lo que está claro, según diversos datos e indicadores, es que la gran parte de los hospitalizados graves son no vacunados. Esto no quiere decir que los que tienen las dos dosis no se infecten, pero tienen menos posibilidades de ir a urgencias.

El virólogo cree que la pandemia ahora es la de los no vacunados en España, si bien, no es algo real porque todo se pueden contagiar. El experto recordó, en esta entrevista, las medidas que sí tienen otros países, como Estados Unidos, donde las dosis son efectivas para profesores, militares y policías.

La vacuna del CSIC

Recordamos que Enjuanes forma parte de una de las vacunas españolas que está en desarrollo y que de momento parece ser la primera que podrá inocularse como un spray y sin pinchazo. Aunque faltan estudios y ensayos todavía, se cree que podría estar lista sobre mediados de 2022.

Esperamos todos con ansia esta u otras vacunas que están teniendo un buen ritmo de desarrollo en España.