Parece que la Covid no se detiene, a tenor de los datos que ahora se extienden en toda Europa. En España, no estamos mal, pero la incidencia sigue subiendo y hay quien pronostica ya una sexta ola. En todo ello, el virólogo alemán Drosten vaticina que España superará la pandemia en 2022.

Hablamos del prestigioso virólogo Christian Drosten, quien ha ayudado en la crisis sanitaria al parlamento alemán, y que es director de virología del Hospital Universitario de La Charité en Berlín. Durante estos meses, el experto ha ido lanzando diversas previsiones, casi siempre acertadas sobre las distintas olas y la situación general de la Covid-19.

Mejor, gracias a la vacuna

Así, Drosten atribuye a la vacuna la situación favorable que viven tanto España como Portugal y cree que Alemania está muy alejada todavía del fin de la pandemia. En una entrevista para Der Spiegel, cree que nuevamente los hospitales del país estarán saturados en poco tiempo.

Pero ello contrasta con aquellos países que tienen los mayores índices de vacunación como son España y Portugal, y sobre ello Drosen opina que la pandemia podrá ser superada definitivamente en primavera del próximo año.

Lo establece porque explica que cuando una gran parte de la población está inmunizada y solo se presenten brotes regionales ya puede decirse que superada una fase pandémica para pasar a una fase endémica.

Para que todo ello suceda, especialmente en países con menos cifras de vacunación, el científico cree que es vital seguir haciendo caso a las normas, con restricciones de contactos y especialmente acelerar la campaña de vacunación.

Vacunación en España

Aunque no se descarta que haya nuevas olas porque el invierno es frío y los contactos pueden hacer que los contagios suban, hay que destacar que en España casi un 80% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y un 80,36 % al menos tiene la primera dosis.

Además diversos estudios también ponen de manifiesto que han bajado las tasas de contagios en el grupo de edad de 12 a 19 años. Sabemos que los menores de 12 años no están todavía vacunados, si bien en Estados Unidos, ya hay un flujo importante de la población de esa edad que se ha vacunado. Por lo que se cree que España superará la pandemia en 2022.

Ahora la EMA debe decidir si da luz verde a esta vacuna y, en ese caso, los diversos países en Europa pueden hacer uso de ella. Entre ellos, España. De momento los pediatras no acaban de pronunciarse sobre si ven favorable o no vacunar a los más pequeños. La vacuna ha demostrado que sí, pero algunos profesionales no lo ven prioritario por el momento, porque el grado de infección del virus entre niños es bajo.