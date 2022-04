Una nueva terapia desarrollada por expertos del Centro Kimmel para el Cáncer de la Universidad Johns Hopkins combina dos medicamentos que estimulan la respuesta del sistema inmunológico para combatir el cáncer: relatlimab y nivolumab. La combinación retrasa de forma significativa la progresión de la enfermedad, con una eficacia mayor que la de nivolumab solo, según un estudio en el cual se analizaron los resultados de pacientes ingresados en hospitales de diversos países.

La investigación, que se conoce como estudio RELATIVITY-047, se ha publicado en una de las más prestigiosas revistas científicas, The New England Journal of Medicine. La publicación viene a completar los datos preliminares que Evan J. Lipson, coautor y profesor de dicha universidad, había presentado en el último congreso anual de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO).

Para Lipson, la aprobación de la FDA es un avance “emocionante para todas las personas que integran la comunidad del melanoma”. “Nuestro trabajo colaborativo con científicos y médicos de todo el mundo ha demostrado que la terapia dirigida a LAG-3 (un gen codificador de proteína LAG-3 implicado en este tipo de cáncer) activa de forma eficaz el sistema inmunológico frente al cáncer y ha establecido este mecanismo como la tercera vía de la historia (tras CTLA-4 y PD-1), para la cual el bloqueo [con medicamentos] ofrece beneficios clínicos”, ha declarado.

La terapia con inhibidores de puntos de control (o «checkpoints») inmunes son tratamientos que funcionan bloqueando proteínas específicas que se encuentran en la superficie de las células y que en ocasiones ayudan a las células tumorales a evitar la acción del sistema inmune, que combate y elimina el cáncer.

Resultados

En el estudio RELATIVITY se observó la evolución de 714 pacientes con melanoma en fase avanzada que previamente no habían recibido tratamiento. Se asignó a estas personas al azar a recibir la combinación de relatlimab y nivolumab o bien nivolumab como terapia única. La supervivencia libre de progresión -el tiempo que transcurría sin que el cáncer empeorara- fue de 10,2 meses para quienes fueron tratados con los dos medicamentos, muy por encima de la supervivencia libre de progresión de la terapia con nivolumab, que fue de 4,6 meses.

Transcurrido un año, la supervivencia libre de progresión fue del 48% en los pacientes tratados con la combinación de fármacos, y del 37% para los que estaban en terapia con uno solo.

Nivolumab es un medicamento que actúa sobre la proteína llamada PD-1, y está aprobado para tratar diversos tipos de cáncer. Relatlimab se emplea para bloquear la proteína LAG-3, que está presente en las células inmunes llamadas linfocitos T, lo cual refuerza su actividad contra los tumores.

Los efectos antitumorales de bloquear LAG-3 fueron descubiertos por primera vez por investigadores del Instituto Bloomberg-Kimmel, perteneciente a la Universidad Johns Hopkins. En una primera fase, estudiaron el mecanismo en un modelo animal (2010).

El melanoma, en cifras

En la actualidad se diagnostican 324.635 casos de melanoma cutáneo cada año en el mundo. Es un tipo de cáncer más frecuente en hombres que en mujeres excepto en los países del norte de Europa, donde la incidencia es mayor en el sexo femenino.

En España, los diagnósticos anuales son casi 5.500 según el Observatorio del Cáncer, con más casos en mujeres que en hombres.

El melanoma puede presentarse en personas de cualquier edad, pero tiende a ser más frecuente entre los 40 y los 70 años.

Para prevenirlo, se recomienda evitar la exposición solar y la aparición de quemaduras, sobre todo en los primeros años de vida, usando protección adecuada al tipo de piel y aplicándola de forma abundante antes y durante la exposición. Asimismo, los expertos indican que es evitar estar al solo durante periodos prolongados y en las horas centrales del día, así como emplear barreras: ropa, sombreros y gafas, y no utilizar aparatos de bronceado.