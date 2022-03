Inadvertidos hasta hace algunos años, hoy somos conscientes de que existen toda clase de trastornos relacionados con el ámbito laboral, siendo el de burnout y el síndrome del impostor dos de los que más se advierten entre aquellas personas que no están rindiendo como pueden, o como lo hacían. Precisamente, a partir de estos problemas surge un tercero, conocido como dismorfia productiva.

Se refiere a esa sensación dual que puede experimentar alguien cuando se encuentra en su puesto de trabajo, y tiene la percepción de que está agotado por la rutina, pero también de que no se siente 100% preparado para el empleo que le ha sido otorgado, lo que evidentemente tiene implicaciones negativas en la autoestima y su capacidad de resolución.

Descubre la dismorfia productiva

Este diagnóstico, propio de la salud mental, fue acuñado hace poquísimo tiempo. Concretamente, fue la periodista internacional Anna Codrea-Rado, quien describió así la actualidad de los trabajadores.

Como ella mismo explicó consultada al respecto de esta nueva definición, la dismorfia productiva comienza con la manifestación del síndrome de burnout, uno de los más frecuentes entre los empleados exigidos por encima de sus posibilidades, y que últimamente está dando lugar a que surja, tras el síndrome del impostor y otros obstáculos que afectan tanto lo laboral como lo personal.

Para demostrar que son muchas más las personas que padecen este inconveniente, Codrea-Rado lanzó una pregunta muy concreta en la red Twitter: “¿Alguna vez has sentido una desconexión muy grande entre lo que has logrado de manera objetiva y tus sentimientos al respecto?”. Las respuestas afirmativas no se hicieron esperar, claro.

Incluso, desarrolló más en profundidad su hipótesis, afirmando que “es el alter ego de la ambición: el hecho de buscar ser productivos nos impulsa a hacer más a medida que nos priva de la capacidad para saborear cualquier éxito que podamos encontrar en el camino”.

¿Te sientes identificado? ¿Qué hacer al respecto?

Los psicológicos recomiendan, a quienes se sientan atrapados en esta situación, que ocasionalmente elaboren listas con las cosas que tienen que hacer, y que vayan tachando aquellas ya concluidas. Cuando finalice la jornada, notarán que son muchas más las obligaciones completadas que las que siguen pendientes. Aprendiendo a valorar, con datos objetivos, todo lo que logran en su día a día.

Ahora bien, esto determina unos hábitos que se deben seguir para estar bien en nuestro trabajo y cumplir con los objetivos propuestos a diario, que debes ser asequibles y no de otra esfera.