Seguramente el nombre niacinamida no diga nada, y es que realmente no solemos hablar de esta sustancia bajo esa denominación, sino con la de ácido hialurónico, un componente esencial dentro de la industria cosmética en los últimos años que se suele combinar con otros, entre ellos la vitamina C y el retinol, activos imprescindibles al momento de tratar problemas comunes en la piel.

Por sus propiedades, el ácido hialurónico es fundamental para que la capa exterior del organismo luzca más joven, que se recupere de las imperfecciones que van apareciendo con el paso del tiempo o bien como consecuencia de algún problema en concreto.

Conoce más sobre la niacinamida

Y la niacinamida no es otra cosa que un elemento que deriva de la vitamina B3, uno capaz de entrar hasta la parte interna de la piel, actuando debajo de ella para favorecerle en procesos básicos que desarrolla el metabolismo, favoreciendo más que nada las pieles sensibles e hipersensibles.

Beneficios de la vitamina B3

Suele aprovecharse este principio activo para combatir el acné y la rosácea, aunque tampoco podemos desestimar su uso contra la aparición de las molestas líneas de expresión, o en la búsqueda de un cutis más elástico y firme, que mejore su tono dejando atrás las arrugas y las manchas que le afeen.

Por otro lado, hay evidencia científica que demuestra que se trata de un eficiente antioxidante, uno que puede mantener la piel a salvo de los radicales libres, limitando el envejecimiento prematuro, especialmente en personas que están demasiado expuestas a los rayos solares y padecen las consecuencias ya conocidas de esa conducta poco recomendable. Ello, al neutralizar partículas potencialmente tóxicas.

Finalmente, como antiinflamatoria y seborreguladora, ayuda en la función de barrera protectora que desempeña la piel en el cuerpo humano, y de allí nace el sérum niacinamida tan popular. Aplicado con regularidad, éste reduce la irritación y el enrojecimiento facial, tanto a corto plazo como reduciendo su presencia a futuro.

¿Cómo usar la niacinamida?

Como decíamos, la niacinamida o vitamina B3 esté presente en los productos cosméticos que denuncian la presencia de ácido hialurónico en su composición, así que es fácil introducirla en una rutina facial de belleza sin ningún tipo de contraindicación, al menos en la mayoría de los casos.

Con lo que sí deberías tener un poco de cuidado es con los demás ingredientes, ya que hay varios que son comunes en este sector, el de la cosmética, y que pueden provocar reacciones adversas.