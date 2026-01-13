Ni nueces ni aguacate: el mejor alimento para frenar la caída del pelo y que se mantenga fuerte y sano

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Todos sabemos que cuando llega el otoño y sobre todo, el invierno, la caída del cabello es algo habitual para muchas personas. Las bajas temperaturas, los contrastes entre exteriores fríos e interiores cargados de calefacción y, en general, el ritmo acelerado de las semanas previas al final del año o también el el cansancio acumulado en las primeras de enero, generan un escenario perfecto para que el cabello pierda fuerza. De este modo, son muchas las personas que lo notan sin saber exactamente por qué, y piensan que se trata de un problema puntual, cuando en realidad forma parte de cómo reacciona el folículo ante este clima. Pero ¿cómo frenar la caída del pelo?.

Son muchos los productos casi milagro disponibles en supermercados o parafarmacias con los que, podemos intentar frenar la caída del pelo, pero al margen de factores ambientales, hay otro que podemos tener en cuenta antes de comenzar cualquier tratamiento o aplicar un remedio u otro. Nos referimos al estrés que provoca tensión en todo el cuerpo. También el cuero cabelludo, dado que se reduce la llegada de nutrientes y hace que el pelo se vuelva más frágil. Así, entre el invierno y el estrés, el resultado es un cabello que parece más apagado, con menos cuerpo, y que se desprende con más facilidad. No es entonces extraño ver más pelos en la ducha o notar que el cepillo se llena más rápido. Pero como avanzamos, la buena noticia es que hay un ingrediente que vuelve a situarse en el centro de todas las miradas, un básico de cocina que ha demostrado ser mucho más que un alimento y que ahora te desvelamos gracias a la recomendación de una experta.

Ni nueces ni aguacate: el mejor alimento para frenar la caída del pelo

La farmacéutica y formuladora Míriam Freixa Villena ha explicado que, frente a otros ingredientes habituales en cosmética capilar, hay uno que sale directo de la cocina y que es el más eficaz para frenar la caída del pelo. Se trata de la cebolla que destaca por su alta concentración en flavonoides, unos compuestos capaces de mejorar la microcirculación del cuero cabelludo y reducir el estrés oxidativo. Esa combinación favorece que el folículo reciba más nutrientes y que el pelo crezca con mayor fuerza. No es una moda reciente.

Según explica Freixa y publica La Vanguardia, el invierno provoca vasoconstricción, un fenómeno que estrecha los vasos y dificulta el paso de nutrientes. Cuando ocurre, la raíz queda más debilitada y la caída aumenta. Por eso este ingrediente funciona especialmente bien en esta época: ayuda a contrarrestar ese efecto y reactiva la zona donde nace cada pelo.

Aun así, la clave no está sólo en la cebolla. La experta insiste en que la combinación con péptidos biomiméticos, como los presentes en productos como Capixyl, potencia el resultado. Estos péptidos refuerzan el anclaje del cabello al folículo y actúan sobre uno de los principales responsables de la caída: el DHT. De hecho, estudios clínicos con Capixyl al 5% muestran que puede aumentar notablemente la cantidad de cabello en fase de crecimiento y reducir el porcentaje de pelos en fase de caída.

Por qué la cebolla funciona como remedio anti caída

Cuando la temperatura baja, el cuero cabelludo manda menos sangre hacia la zona para conservar el calor corporal. Esto hace que el folículo reciba menos oxígeno y nutrientes. Si a esto se añade el estrés propio de diciembre, el resultado es una melena que pierde vitalidad. Aquí la cebolla actúa como un estímulo natural capaz de reactivar la microcirculación y crear un entorno más favorable para el crecimiento.

Los flavonoides de este ingrediente también destacan por su capacidad antioxidante. Reducen el daño que provocan los radicales libres y contribuyen a que el folículo se mantenga más estable. Esa estabilidad es esencial para que el ciclo capilar avance de forma regular.

Los péptidos, por su parte, trabajan en otra dirección: fortalecen la unión entre el cabello y la raíz, refuerzan el folículo y ayudan a prolongar la fase anágena, que es cuando el pelo crece. Esto explica por qué los productos que combinan ambos activos se han convertido en una apuesta firme entre quienes buscan frenar la caída estacional.

Productos en el mercado que llevan cebolla y son eficaces

Algunas marcas han desarrollado fórmulas específicas para este periodo del año. La marca Tara, por ejemplo, ha creado un champú voluminizador, un acondicionador y un sérum foliculoestimulante basados en la mezcla de cebolla y péptidos. Según Freixa, este último paso es el más determinante de la rutina porque actúa directamente sobre el cuero cabelludo, la zona donde realmente se decide la fuerza del cabello.

Un clásico para muchos, Valquer Laboratorios, también apuesta por el extracto de cebolla con un champú revitalizante que se centra en mejorar el aspecto del cabello desde el primer lavado. Y Nuggela & Sulé mantiene su ya conocido Fuerza & Volumen, uno de los productos más populares del mercado, diseñado para quienes buscan mejorar densidad y resistencia.

Aunque cada fórmula varía, todas coinciden en un punto: lo importante no es sólo el activo, sino la constancia. La caída estacional no puede eliminarse por completo, pero sí puede reducirse y, sobre todo, mejorar la calidad del cabello nuevo.