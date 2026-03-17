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En la segunda semana de huelga médica en España, los profesionales sanitarios han paralizado consultas y servicios no urgentes para reclamar mejoras laborales y una negociación directa con el Ministerio de Sanidad. Entre sus demandas destacan la jornada laboral de 35 horas, la reducción de guardias y la posibilidad de jubilación anticipada. La movilización se mantiene activa hasta el viernes 20 de marzo.

Hoy, los médicos se han concentrado frente al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde han denunciado que no ha habido un diálogo efectivo con el comité de huelga. Estas protestas cuentan con el respaldo de sindicatos como CESM y AMYTS, que han difundido el malestar del personal sanitario por una huelga que mantiene en el tiempo la propia ministra de Sanidad, Mónica García que no «tiene interés por negociar».

En este contexto, este martes, una de las médicas concentradas en el hospital señaló que, como todas las huelgas, esta es «una huelga política, porque la deciden los políticos», pero añadió que «no puede ser que cuando afecta al contrario haya que apoyarla, y cuando me afecta a mí, se desprecie», en clara alusión a las declaraciones de la ministra, que había restado importancia a estos paros de sus propios colegas médicos.

Los testimonios recogidos reflejan que la huelga no sólo responde a cuestiones económicas, sino también a la necesidad de garantizar condiciones de trabajo que permitan atender a los pacientes con seguridad y calidad. Una anestesista explicó que los pacientes comprenden y respaldan su lucha, ya que llevan años soportando presión asistencial sin respuesta. Otros médicos han subrayado que guardias de 24 horas y jornadas prolongadas dificultan la conciliación familiar y afectan la salud del personal.

El conflicto también ha adquirido un componente político. Los profesionales critican que no se les haya convocado como comité de huelga, mientras el Gobierno asegura que ha presentado propuestas dentro de los límites legales del nuevo estatuto. Sin embargo, los sindicatos sostienen que dichas propuestas no abordan las reivindicaciones esenciales del colectivo médico, generando un clima de tensión que se refleja en las concentraciones y en las redes sociales.

😡La profesión está MUY CANSADA Nos dicen que es vocación y es EXPLOTACIÓN pic.twitter.com/1fwJjpu80N — AMYTS (@amytsmedicos) March 17, 2026

Alta participación

La huelga ha registrado una alta participación durante las dos primeras jornadas, con un seguimiento destacado tanto en consultas como en servicios no urgentes. Los médicos y los hospitales de todas las comunidades autónomas están gestionando los paros de manera eficiente, asegurando que no se produzcan colapsos asistenciales. Según los propios profesionales, esta organización demuestra que la movilización se realiza de forma responsable y coordinada, contrariamente a lo que esperaba la ministra, que buscaba generar problemas que pudieran enfrentarla a las comunidades autónomas.

Críticas de las comunidades autónomas

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se alineó la semana pasada con las reivindicaciones de los médicos para pedir la creación de un estatuto propio, y este lunes ha pedido a Mónica García que hable con las autonomías y con los Ministerios de Trabajo y Hacienda para asegurar la viabilidad jurídica y económica de la reforma del estatuto marco acordada con los sindicatos generalistas.

«Es la peor huelga indefinida de médicos (…) Vuelvo a exigir a esta ministra sectaria, que no piensa en sus compañeros y que los ha traicionado, que haga lo que le decimos las comunidades», ha dicho.

El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, ha pedido al ministerio que retire el nuevo estatuto marco y retome su redacción con consenso, mientras que el consejero de Sanidad de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha criticado que «el ministerio pasa del modelo de Yo invito a cenar y tú pagas la factura al modelo de Yo hago daño y tú lo sufres.

Algunas cifras de seguimiento

Las cifras de seguimiento que se conocen hasta el momento siguen siendo muy dispares, según el territorio y la fuente. Pero CESM ha mostrado en un comunicado su satisfacción por el seguimiento, ya que sus estimaciones apuntan a que casi el 90% de los profesionales habrían secundado los paros en atención hospitalaria y más del 70%, en atención primaria.

«Se trata de unas cifras similares a las que se manejaron durante la semana de huelga del pasado mes de febrero», explica el sindicato, que lamenta los inconvenientes para los pacientes.