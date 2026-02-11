Fact checked

Los tapones de cera en los oídos son un motivo de consulta frecuente tanto en adultos como en niños. El cerumen es una sustancia natural que produce el organismo para proteger el conducto auditivo frente al polvo, bacterias y otras partículas. Además, lubrica la piel del oído y, en condiciones normales, se elimina de forma espontánea gracias al movimiento de la mandíbula al hablar o masticar. El problema surge cuando esa cera se acumula en exceso y forma un tapón que puede provocar sensación de oído taponado, disminución de la audición, zumbidos e incluso molestias o mareo leve.

Ante esta situación, muchas familias recurren al aceite de oliva como remedio casero para ablandar la cera. Su uso está muy extendido por ser económico y fácil de conseguir. La lógica es sencilla: el aceite puede humedecer y reblandecer el cerumen, facilitando su expulsión natural o su extracción posterior. Sin embargo, la evidencia científica disponible no demuestra que el aceite de oliva sea especialmente eficaz como tratamiento único. Algunos estudios han observado que su uso prolongado incluso podría favorecer la acumulación de cera en lugar de resolver el problema, especialmente si no se realiza posteriormente una limpieza adecuada.

Además, el aceite de oliva doméstico no es un producto estéril. Aunque generalmente es seguro si se aplica en pequeñas cantidades y en ausencia de infección, existe el riesgo de irritación o de introducir microorganismos en el conducto auditivo. Tampoco debe utilizarse si hay dolor intenso, secreción, sospecha de perforación del tímpano o infección. En el caso de los niños, el conducto auditivo es más estrecho y sensible, lo que aumenta la posibilidad de que el aceite quede retenido y provoque más sensación de taponamiento o molestias.

Remedios caseros

Frente a los remedios caseros, en farmacias existen gotas cerumenolíticas específicamente formuladas para ablandar la cera. Estos productos contienen sustancias activas estudiadas para actuar sobre el cerumen y suelen tener una eficacia mayor que los aceites comunes. Su ventaja principal es que están diseñados para uso óptico, con dosis e instrucciones claras y con garantías de seguridad. Diversas revisiones médicas señalan que algunos de estos preparados, especialmente los de base acuosa o con agentes como el peróxido de carbamida, pueden facilitar mejor la eliminación completa del tapón, sobre todo cuando después se realiza una irrigación o extracción profesional.

En niños, la recomendación general de los especialistas es actuar con mayor prudencia. Antes de aplicar cualquier sustancia en el oído de un menor, conviene consultar con el pediatra, especialmente si hay dolor, fiebre o síntomas persistentes. En muchos casos, el profesional puede confirmar si realmente existe un tapón y decidir si es necesario tratarlo o simplemente observar, ya que no toda acumulación de cera requiere intervención.

Aunque el aceite de oliva puede ayudar ligeramente a suavizar la cera en algunos casos, no hay pruebas sólidas de que sea más eficaz que los tratamientos específicos de farmacia y, en determinadas circunstancias, podría no ser la mejor opción. Los preparados cerumenolíticos formulados para uso médico suelen ofrecer mayor respaldo científico y seguridad, especialmente en población infantil.