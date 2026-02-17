Fact checked

Mónica García no dimite como le han pedido reiteradamente los sindicatos médicos y grupos políticos con el Partido Popular y, por encima de ello, responsabiliza a las CCAA del conflicto médico. En plena segunda jornada de huelga convocada por los médicos en toda España —este martes con protesta en el Hospital La Princesa—, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha descartado cualquier dimisión y ha señalado a las comunidades autónomas como responsables de parte del conflicto al recordar que muchas de las reivindicaciones laborales, especialmente las retribuciones y la organización asistencial, dependen de su gestión directa.

La huelga de esta semana ha vuelto a tensionar el pulso entre el colectivo facultativo médico y el Gobierno de Pedro Sánchez por el nuevo Estatuto Marco, mientras los profesionales mantienen el calendario de movilizaciones hasta el viernes y el Ministerio defiende que el texto introduce mejoras sustanciales, aunque reconoce límites legales y competenciales para asumir todas las demandas del sector.

Por otra parte, en menos de dos semanas, la plataforma Sanidad Pública Segura ha rebasado las 70.000 firmas de apoyo a su rechazo al nuevo Estatuto Marco. La iniciativa, impulsada el 4 de febrero por la médica Tamara Contreras, reclama a los grupos parlamentarios que no respalden la tramitación del texto acordado el 27 de enero. Desde el colectivo insisten en la necesidad de abrir una «negociación real» con los representantes mayoritarios de la profesión médica.

Paro en el Hospital La Princesa

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernandez, ha señalado que el personaje político de la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha comido al médico. «No vamos a renunciar a nuestras demandas y si yo estuviera en su lugar, lucharía por los intereses de los médicos, que al final somos los que tenemos la responsabilidad; parece mentira que se le haya olvidado que ella es médico también».

Los médicos que han salido a los paros en hospitales de Madrid han reafirmado que antes se estaba mucho mejor y que les ha sorprendido el abandono de una ministra sindicalista únicamente. De nuevo han pedido su dimisión y que deje paso a otras personas que estén dispuestas por reconocer sus derechos.

Más del 90% de seguimiento

CESM ha cifrado en un comunicado el seguimiento del pasado lunes en un 90% en atención hospitalaria y en un 85% en atención primaria, como media entre todas las comunidades autónomas.

«Estos datos suponen, a juicio de la Confederación, un importante éxito de seguimiento, teniendo en cuenta que se han establecido unos servicios mínimos abusivos que exigen aproximadamente un 75% de efectivos en servicios no esenciales y un 100% en los esenciales», según un comunicado de prensa del sindicato.

Por ello, prosigue, en algunos casos estos servicios mínimos se han recurrido a la vía judicial, al ser superiores a los establecidos el pasado mes de diciembre.

Esta primera semana de huelga se complementa con numerosas concentraciones frente a hospitales y centros de salud, como este lunes en Zaragoza, Baleares, Madrid (frente al Hospital Gregorio Marañón), Alicante y Castellón, Murcia, Toledo y San Sebastián.

🏳 Estaremos en frente hasta que se nos escuche. Gracias a tod@s, en especial a l@s médic@s de #CastillayLeón que viajaron desde toda la Comunidad para defender nuestro futuro.#estatutoPropio #huelgamédica #noalborrador pic.twitter.com/b4Gjqsgg3t — CESMCYL (@CESM_CYL) February 15, 2026

Sindicatos de ámbito

Los médicos rechazan la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNI), que el Ministerio que dirige Mónica García acordó el pasado 26 de enero con los llamados sindicatos del ámbito, es decir, los generalistas: SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF.

Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal, que incluya medidas como una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Piden también que las guardias sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Este lunes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la ministra un «esfuerzo decidido para sentarse a negociar hasta que llegue a un acuerdo con los médicos». También advierte del «fuerte impacto» en las citas médicas.

También, el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Sanidad la «retirada inmediata» de la propuesta de modificación del Estatuto Marco y una «negociación real».