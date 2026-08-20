Moderna y Merck anuncian resultados positivos de la vacuna contra el melanoma

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Las farmacéuticas Moderna y Merck han anunciado un importante avance en la investigación contra el cáncer después de que su vacuna terapéutica personalizada basada en ARN mensajero haya alcanzado los principales objetivos de un ensayo clínico de fase 3 contra el melanoma. El tratamiento, denominado intismeran autogene (anteriormente conocido como mRNA-4157 o V940), se administra en combinación con pembrolizumab (Keytruda), la inmunoterapia desarrollada por Merck.

Los resultados corresponden al ensayo internacional INTerpath-001, en el que participaron 1.137 pacientes con melanoma en estadios IIB a IV cuyo tumor había sido extirpado mediante cirugía. Según han comunicado ambas compañías, la combinación de intismeran autogene y pembrolizumab consiguió una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante tanto en la supervivencia libre de recurrencia (RFS) como en la supervivencia libre de metástasis a distancia (DMFS) frente al tratamiento únicamente con pembrolizumab.

El anuncio supone un hito para la investigación de las denominadas terapias de neoantígenos individualizados, ya que se trata del primer ensayo de fase 3 de este tipo de tratamiento basado en ARN mensajero que obtiene resultados positivos. No obstante, las compañías todavía no han difundido las cifras completas del ensayo. Los datos detallados, incluidos los porcentajes concretos de reducción del riesgo, deberán presentarse próximamente en un congreso médico internacional y posteriormente se remitirán a las autoridades reguladoras.

A diferencia de las vacunas convencionales, que se fabrican de forma idéntica para millones de personas, Intismeran Autogene está concebida para ser personalizada para cada paciente.

El proceso comienza con el análisis genético del tumor extirpado. Los investigadores identifican determinadas alteraciones presentes en las células cancerígenas que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario, conocidas como neoantígenos. Con esa información se diseña una vacuna de ARN mensajero específica para las características del cáncer de cada persona.

El objetivo es que la vacuna enseñe al sistema inmunitario a identificar y atacar las células tumorales que presenten esas mismas alteraciones. De esta forma, el tratamiento pretende eliminar posibles células cancerosas que hayan sobrevivido a la cirugía y que puedan provocar una recaída o una futura metástasis.

Evitar que el cáncer vuelva

El ensayo INTerpath-001 se centra en pacientes que ya han pasado por una intervención quirúrgica para eliminar el melanoma, pero que presentan un riesgo considerable de que la enfermedad vuelva.

En este contexto, el objetivo de la terapia no es únicamente reducir un tumor existente, sino evitar que reaparezca.

Por eso uno de los principales parámetros analizados es la supervivencia libre de recurrencia, que mide el tiempo que transcurre hasta que el cáncer vuelve a aparecer o el paciente fallece.

El segundo parámetro fundamental es la supervivencia libre de metástasis a distancia, que analiza cuánto tiempo pasa antes de que el cáncer se extienda desde el lugar original a otros órganos del organismo.

Según Moderna y Merck, ambos objetivos se alcanzaron con una mejora «estadísticamente significativa y clínicamente relevante» respecto a Keytruda en solitario.