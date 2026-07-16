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La lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más letales y difíciles de detectar, acaba de dar un paso esperanzador. Un equipo de investigadores de Estados Unidos ha desarrollado una vacuna experimental destinada a prevenir la aparición de este tipo de cáncer en personas con un riesgo especialmente elevado de padecerlo. Los primeros resultados, obtenidos en un ensayo clínico con una veintena de participantes, muestran que la inmunización es segura y consigue activar una respuesta inmunitaria duradera frente al tumor, un hallazgo que abre una nueva vía para la prevención de una enfermedad cuya supervivencia sigue siendo una de las más bajas de la oncología.

Aunque todavía se encuentra en una fase muy temprana de investigación y pasarán años antes de que pueda llegar a la práctica clínica, los expertos consideran que el estudio supone un importante cambio de paradigma. Hasta ahora, la mayoría de las vacunas contra el cáncer se han diseñado para tratar tumores ya diagnosticados o evitar recaídas tras la cirugía. En esta ocasión, el objetivo es diferente: entrenar al sistema inmunitario antes de que aparezca la enfermedad en personas especialmente vulnerables.

Un cáncer silencioso y muy agresivo

El cáncer de páncreas representa apenas el 3 % de todos los tumores, pero es responsable de alrededor del 7 % de las muertes por cáncer debido a su elevada agresividad. La mayoría de los pacientes no presenta síntomas en las fases iniciales y, cuando el tumor se detecta, ya suele encontrarse localmente avanzado o con metástasis, lo que limita enormemente las posibilidades de curación.

Actualmente, menos del 15 % de los pacientes continúa con vida cinco años después del diagnóstico. Esta baja supervivencia ha convertido al cáncer de páncreas en una de las prioridades de la investigación oncológica internacional.

¿Cómo funciona esta vacuna?

La vacuna no actúa como las utilizadas frente a virus como la gripe o la covid-19. Su objetivo no es impedir una infección, sino enseñar al sistema inmunitario a reconocer alteraciones moleculares asociadas al desarrollo del cáncer antes de que el tumor consiga escapar de las defensas del organismo.

El preparado estimula principalmente a los linfocitos T, las células encargadas de identificar y destruir aquellas células que presentan proteínas anómalas. Si en el futuro comienzan a desarrollarse células tumorales con esas mismas características, el sistema inmunitario podría detectarlas y eliminarlas antes de que el cáncer llegue a establecerse.

Pensada para personas con alto riesgo

Los investigadores han centrado inicialmente el ensayo en personas con un riesgo especialmente elevado de desarrollar cáncer de páncreas, como aquellas con antecedentes familiares importantes o con determinadas mutaciones genéticas hereditarias, entre ellas alteraciones en los genes BRCA2, CDKN2A, PALB2, STK11 o pacientes con síndrome de Lynch o pancreatitis hereditaria. En estos grupos, el riesgo de desarrollar la enfermedad es muy superior al de la población general, motivo por el que ya se recomienda realizar programas específicos de vigilancia mediante resonancia magnética o ecoendoscopia.

Un ensayo pequeño, pero esperanzador

El estudio, realizado con 20 voluntarios, tenía como objetivo principal comprobar la seguridad del tratamiento. Los resultados muestran que la vacuna fue bien tolerada y consiguió generar respuestas inmunológicas persistentes frente a proteínas relacionadas con el desarrollo tumoral.

Los investigadores subrayan que todavía no puede afirmarse que la vacuna prevenga realmente el cáncer, ya que será necesario seguir a los participantes durante años y realizar ensayos mucho más amplios para comprobar si quienes reciben la inmunización desarrollan menos tumores que quienes no la reciben.

La inmunoterapia sigue abriendo camino

El avance se suma a otros estudios recientes que están revolucionando el tratamiento del cáncer de páncreas. En los últimos años se han desarrollado vacunas terapéuticas personalizadas basadas en ARN mensajero dirigidas a pacientes ya operados, con resultados prometedores al reducir el riesgo de recaída y mantener respuestas inmunitarias durante varios años. Asimismo, otras vacunas dirigidas contra mutaciones del gen KRAS, presentes en la mayoría de estos tumores, también han mostrado datos alentadores en ensayos iniciales.

Los especialistas insisten en que la investigación aún se encuentra en una fase inicial y que esta vacuna no estará disponible a corto plazo. Antes deberá superar ensayos clínicos de fase II y III con cientos o miles de participantes para demostrar no solo que es segura, sino también que reduce realmente la incidencia del cáncer de páncreas.