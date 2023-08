Fact checked

El Ministerio de Sanidad, con su titular a la cabeza, José Manuel Miñones, ha dado portazo a la posibilidad de realizar cribados de cáncer de pulmón porque «no es una opción rentable para el Sistema Nacional de Salud». Si a esta conclusión se añade que en los últimos cuatro años España ha reducido del 61% al 59% el porcentaje de medicamentos para el cáncer que aprueba la Agencia Europea del Medicamento, la situación es realmente crítica para los enfermos de cáncer en nuestro país.

La detección del cáncer de pulmón en sus etapas iniciales aumenta la tasa de curación y supervivencia. Su principal causa es el tabaquismo, responsable del 90% de casos de la población general y de que su incidencia en mujeres se haya triplicado desde 2011. Otras causas son la exposición a determinados agentes tóxicos/laborales, genéticos, con un 10% de los casos o medioambientales.

Esta respuesta viene dada tras un informe realizado por el Servicio Canario de la Salud junto con la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud a petición del Ministerio de Sanidad, que analiza el coste-efectividad del programa de cribado con TCBD. En él se explica que supone mejoras en salud y también un coste adicional frente a la alternativa de no hacer cribado. Se trata de «evaluar la eficacia, seguridad y eficiencia de la implantación de un programa de cribado de cáncer de pulmón en el Sistema Nacional de Salud (SNS)», se añade.

De este cáncer, 22.413 personas murieron en 2021, lo que ha supuesto un aumento del 2,4% con respecto al año anterior. Los resultados que pronto se darán a conocer de 2022 no son buenos y se espera un nuevo repunte. Por este motivo, y ante la necesidad de tener una buena evolución, las autoridades sanitarias advierten que es necesaria la detección precoz.

La Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón (AECaP), han cargado contra este informe y con el propio Ministerio de Sanidad, que ha recibido este año, destacadas críticas de diversos colectivos médicos y de pacientes porque a España no llegan tampoco la medicación más puntera que sí lo hacen países como Alemania, Francia o Italia.

Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón, señala los siguientes datos: el impacto presupuestario actual sin cribados tiene un coste de 788,53 millones de euros y con un cribado anual, con un intervalo de edad de 50-80 años a tres años, tendría un impacto económico de 4.584,31 millones de euros, mientras que la estrategia de cribado bienal y de edad entre 50-70 años, el presupuesto de gasto sería de 3.030,80 millones de euros.

El presidente de la AEACap, Bernard Gaspar, ha mostrado su tristeza de que este tipo de documentos reflejen opciones rentables o no para el Sistema Nacional de Salud, cuando de lo que se está tratando es de vidas humanas.

En este sentido, ha señalado a la Unión Europea que ha pedido a los Países Miembro que «la recomendación de ampliar el cribado de cánceres tan letales como el de pulmón». Por ello, han cargado contra un ministro que «sólo valora el dinero, por encima de la vida».

El documento en cuestión señala que estos cribados tienen efectos adversos como los positivos en personas que no tienen la enfermedad, denominado falso positivo, o que se trataría de pruebas diagnósticas invasivas que con «ciertos riesgos» y tratamientos que no serían necesarios y que no se habrían realizado sin el cribado, «lo que aumenta las complicaciones y efectos secundarios asociados».

«Situación desoladora»

AEACaP se muestra desolada por estas conclusiones que van en contra de las recomendaciones europeas y se pregunta cuánto cuesta una vida. Además, tiene previsto solicitar una reunión al ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, para abordar este asunto de vital importancia para este colectivo de pacientes.

En este sentido, AEACaP ya viene desarrollando desde hace meses una ronda de reuniones con representantes autonómicos de Sanidad y con diputados del Congreso para trasladarles las prioridades de la Asociación, que son las siguientes: iniciar programas de detección precoz en todas las comunidades autónomas a través del cribado de cáncer de pulmón con TACs de baja dosis; impulsar el desarrollo equitativo del diagnóstico molecular en todo el territorio nacional; y garantizar el acceso a los medicamentos innovadores.

Otras sociedades piden su implantación

Pero además de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón (AEACaP), otros colectivos como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), exigen que de manera inmediata se implante un programa de cribado de cáncer de pulmón en España por ser «una enfermedad altamente mortal».