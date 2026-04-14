Memoria y apetito, más ligados de lo que se pensaba: el azúcar podría ser esencial para consolidar recuerdos

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Durante años, tanto profesores como alumnos han buscado métodos de estudio para la memoria. A través de esquemas, tarjetas o acrónimos extraños, los estudiantes han podido recordar conceptos, al menos hasta los exámenes.

Ahora, un estudio realizado por un equipo del Laboratorio de Plasticidad Cerebral de París, perteneciente al Centro Nacional de la Investigación Científica, ha estudiado los procesos de consolidación de la memoria. En él, se dieron cuenta de cómo las moscas consolidan recuerdos duraderos en un aprendizaje aversivo: mientras las exponían al olor de la fructosa, se les daban leves descargas eléctricas.

Las neuronas Gr43a se activaban cuando las moscas no habían comido y se exponían a fructosa. Una vez que ya estaban condicionadas, las neuronas ya se activaban aunque ya hubiesen comido. Es decir, el aprendizaje aversivo modificaba la actividad neuronal de las moscas.

Azúcar, ingrediente imprescindible para la memoria

El estudio se centra en recuperar temporalmente la sensibilidad al azúcar en las neuronas Gr43a de las moscas, incluso cuando están satisfechas, después de varias sesiones de aprendizaje negativo en diferentes momentos. En condiciones normales, estas neuronas responden al azúcar en animales hambrientos, pero tras el aprendizaje espaciado se comportan como si el animal estuviera en ayunas. Estas neuronas son esenciales para fijar la memoria a largo plazo.

Se dieron cuenta de que, cuando un animal empezaba a comer tras el entrenamiento, se consolidaba la memoria gracias al azúcar. Ese efecto no se había producido cuando la alimentación se basaba solo en grasas: el consumo de azúcar o glucosa era imprescindible, confirmando el papel selectivo de los carbohidratos.

Este estudio está hecho en insectos y queda por demostrar su realización con seres humanos para llegar a conclusiones fehacientes. También queda por saber si resta por dilucidar qué otras experiencias, además del aprendizaje aversivo espaciado, pueden “reconfigurar” el sensor de azúcar cerebral.