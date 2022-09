Estas son las mejores opciones si no quieres correr

Aunque el running es realmente un deporte completo, no es el único. De manera que si no te atrae, lo has probado y te aburre, sepas que hay mejores opciones si no quieres correr. vamos a conocer algunas de estas disciplinas, son entretenidas y vas a poder elegir la que quieras.

Tenemos la suerte de que actualmente hay cantidad de ejercicios para realizar. Desde las máquinas del gimnasio, pasando por aquellas clases grupales que pueden incluso hacer que te socialices.

Las mejores opciones si no quieres correr

Escaleras

En la mayoría de las casas o viviendas hay escaleras para acceder a ellas. En lugar de verlas como un problema las aprovecharemos para ejercitar tanto las piernas como el corazón, al mismo tiempo que estiras el tren inferior de tu cuerpo. Las opciones que tienes son muy variadas, ya que puedes saltar, caminar o correr.

Jumping jacks

Es un ejercicio que se incluye dentro de las sesiones de HIT y que en esta ocasión nos podemos permitir el lujo de recomendar porque se puede hacer casa sin ningún tipo de impedimento. No se precisa de ningún tipo de material y es sencillo de desarrollar. Se trata de una estupenda manera de ejercitar el cardio. Además de los jumping jacks también tenemos la opción de los cross jacks.

Skipping

Una manera muy sencilla de poner el corazón a tope es haciendo el movimiento de skipping, que consiste en levantar las rodillas de forma alterna y sin movernos del sitio. Dentro de los entrenamientos de alta intensidad es uno de los más populares. Se puede realizar en cualquier rincón de tu casa y tampoco se precisa de ningún material. Existe la posibilidad de hacerlo en posición de flexión, lo que te permitiría desarrollar el mountain climbers.

Sentadilla con salto

Este movimiento llevará también a nuestro corazón a un límite muy alto. Pondrá a prueba los cuádriceps. Resulta muy fácil de realizar y sin lugar a dudas puede integrarse dentro de cualquier calentamiento o entrenamiento.

Baile

En los gimnasios ofertan una gran variedad de disciplinas de baile para poner a prueba nuestros corazones. En estos momentos destacan por encima del resto el zumba o el aero dance, pero hay otras modalidades de baila que se podrían tener en cuenta para ejercitarnos.

Con todas estas propuestas ya no tienes excusas. Si no te gusta el running o te parece aburrido, nosotros te hemos presentado una serie de alternativas muy interesantes, que además puedes realizarlas en tu casa y sin necesidad de acudir a un centro deportivo. Piensa cuál es la mejor opción para ti.

Lo has probado, has hecho algunas carreras, tanto en asfalto como en zonas algo más abruptas. Pero, nada, no te gusta correr y por esto, es mejor que lo dejes y estés mayor motivado para realizar otro tipo de ejercicio físico.

Natación

Es una de las disciplinas más completas porque permiten mover todo el cuerpo, tanto piernas como brazos no paran, además del core. La respiración es aquí importante y aunque creamos que es algo fácil por estar en el agua, resulta que es todo lo contrario. En el agua, realizar ejercicio suele costar bastante y por esto es todo un esfuerzo que hará que el cuerpo se mueva y consigamos también adelgazarnos.

Ejercicios de raqueta

En este caso, suelen ser grupales y debes realizarlos con otras personas. La raqueta es una especialidad bastante complicada que precisa ya de un conocimiento previo, pero como todo, siempre puedes iniciarte cuando quieras para entrenar y practicar.