Andar es uno de los mejores ejercicios que existen. Al menos, uno de los más completos y aptos para todas las edades. Solamente necesitas una hora libre al día y un calzado cómodo. Pero no todos lo hacemos de la misma forma. Justamente es por esto que los científicos e investigadores se han preguntado cómo es la mejor forma de caminar para perder peso.

Y es que, si bien adelgazar no es fácil, basta una alimentación equilibrada y cinco a siete horas de actividad física a la semana para notar los primeros cambios. No hace falta un esfuerzo descomunal ni tampoco estar sacrificándote demasiado.

Estar en movimiento, llevar una dieta saludable y evitar el tabaco y alcohol producirá las modificaciones que esperas en tu cuerpo. Caminar a diario puede ayudar, pero tienes que saber cómo hacerlo. ¿Da igual caminar lento que velozmente? ¿Cuál es la distancia mínima requerida?

Esta es la mejor forma de caminar para perder peso

De los 7.000 a los 15.000 pasos al día

Entidades como la Organización Mundial de la Salud aseguran que deberíamos realizar, al menos, unos 7.000 pasos todos los días. Unos siete u ocho kilómetros aproximadamente, recorridos cada 24 horas, ayudan con la prevención de la obesidad y afecciones varias. Sobre todo, las patologías cardiovasculares. Estas enfermedades son más comunes en los organismos que no se entrenan.

Sin embargo, a pesar de que esos 7.000 pasos diarios son una buena base, en los últimos meses se está insistiendo en llevar mucho más lejos el reto de los pasos al día. Y se han viralizado desafíos que consisten en hacer unos 15.000 pasos diarios.

Conociendo la existencia de aplicaciones que miden la cantidad de pasos que damos al día, llevar la cuenta de esto no es difícil. Quienes poseen un iPhone, por ejemplo, tienen un contador de pasos incorporado en la aplicación de Salud. Además, algunos fabricantes Android integran funciones parecidas. Pero nuestro teléfono no camina sólo. ¿Cómo hacer 15.000 pasos diarios?

Los expertos creen que la clave está en las excusas. Pero no en los típicos pretextos para no hacer nada sino en excusas para mantenerte activo toda la jornada. Sin ir más lejos, puedes ir y volver del trabajo caminando, o subir las escaleras hacia la oficina.

Pequeños detalles que, al finalizar el día, supondrán que hayas caminado más pasos de los que imaginabas. Camina un poco más para aprovechar las ofertas de un supermercado lejano, o ve a visitar a un ser querido pero hazlo a pie en lugar de ir en el metro.

Otra estrategia que sugieren los especialistas es la «presión en grupo». Tienes que reunirte con otros que entrenen, mínimamente cinco kilómetros andando o corriendo al día. Con dedicarle media hora a esas salidas, tendrás 8.000 pasos diarios. Sumado eso a ir y volver del trabajo por tus propios medios, y alguna que otra compra por el barrio, has superado los 10.000 pasos.

La clave es que estas personas te animen a empujar tus límites más allá. A aumentar las distancias o a reducir los tiempos. Generalmente, al cabo de un par de semanas estarás listo para añadir un poco de dificultad a tus entrenamientos.

¿No tienes tiempo? Compra una cinta de correr

Si no te sobran tantas horas al día como para llegar a estas metas de 7.000 a 15.000 pasos diarios, siempre puedes hacer «trampa». No tienes por qué salir al parque a caminar o correr, sino que puedes hacerlo en casa.

Sin menospreciar los múltiples beneficios del contacto con la naturaleza, no es mala idea complementar tus salidas a entrenar con una cinta de correr para la casa.

Si gustas de ver series o películas, o tu empleo te permite hacerlo, puedes andar o correr en la cinta mientras disfrutas o trabajas. Para cuando termine la sesión de entrenamiento habrás completado parte de tus objetivos de pasos diarios sin «perder» tiempo.

¿Cuánto peso se pierde caminando?

Esto dependerá de diversos factores, que van desde la intensidad de la caminata hasta la cantidad de horas caminadas a la semana. Se calcula que, caminando una hora al día, durante seis días a la semana, una persona promedio perderá unas 5.600 calorías. Elevando un poco la velocidad podría quemar de 6.500 a 10.000 calorías, bajando hasta un kilo y medio cada mes.

Para que la caminata dé resultados a largo plazo, es importante que varíes los ritmos y no te quedes en dar paseos despreocupados. Tras unas semanas de ejercitarte, tu metabolismo estará preparado para afrontar una actividad física compleja. Añade algunas complicaciones al entrenamiento, como salir a caminar en ayunas, caminar con peso extra o hacerlo dos veces por día.

Finalmente, no olvides llevar un calzado y una ropa cómoda. El confort no es un tema menor al caminar. Con estos cuidados, evitarás lesiones que te obliguen a parar y quedarte quieto en casa. La constancia es fundamental y no deberías atentar contra ella.