Málaga se convierte en punto de encuentro del 19º Symposium de Pediatría sobre vacunación infantil y bronquiolitis por VRS

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay celebrarán los próximos 22 y 23 de enero de 2026 el 19º Symposium de Pediatría y Vacunas, una cita ya consolidada como referente científico nacional en el ámbito de la Pediatría, que tendrá lugar en el Hotel Barceló Málaga (Vialia).

El Symposium vuelve a convertirse en “un punto de encuentro imprescindible para la actualización científica, donde la evidencia clínica, la innovación y la práctica asistencial se unen para seguir avanzando en la protección de la salud infantil y adolescente”, explica el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga y director del Grupo Pediátrico Uncibay y del Symposium. Así, el programa refleja los principales avances en vacunología, enfermedades infecciosas y prevención pediátrica, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la toma de decisiones clínicas.

La bronquiolitis por VRS y la prevención respiratoria en general, en el centro del debate científico

La edición de 2026 será inaugurada por el doctor Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría, y arrancará con un seminario inaugural dedicado al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) bajo el título “El futuro ya está aquí: VRS, innovación y nuevas miradas desde la pediatría”, seguido de un coloquio abierto “El nuevo tablero del VRS: datos, decisiones y desafíos”. La prevención de las infecciones respiratorias vuelve así a situarse como una de las grandes prioridades en Pediatría y Salud Pública. Previamente se desarrollará un presymposium con el dermatólogo Dr. José Antonio Llamas sobre actualización en dermatología pediátrica.

A lo largo de las dos jornadas del simposio, se desarrollarán además cuestiones clave, como la vacunación antigripal pediátrica, las estrategias innovadoras en vacunación escolar, la prevención frente al neumococo, los nuevos anticuerpos monoclonales frente al VRS, las enfermedades infecciosas emergentes y las inmunizaciones del niño viajero, con especial atención al dengue.

Tecnología, inteligencia artificial y vacunas de nueva generación

Como novedad, y moderada por el vicepresidente del Colegio de médicos de Málaga y médico hospitalista del Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor José Antonio Trujillo, destaca en el programa la incorporación de la mesa “Entre patógenos, algoritmos y la nube: reinventando la prevención en pediatría”, que abre el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos y las vacunas de nueva generación en la prevención de enfermedades infecciosas.

El Symposium mantendrá además uno de sus clásicos más esperados: la presentación interactiva del profesor de Pediatría Dr. Juan Casado, una seña de identidad del encuentro que fomenta el debate clínico, la participación activa y el aprendizaje práctico.

Referentes nacionales e internacionales en vacunología y Pediatría

El 19º Symposium contará con la participación de figuras de primer nivel en pediatría, infectología, vacunología, microbiología y salud pública. Entre ellas, especialistas de la talla de Federico Martinón-Torres, asesor OMS; José Yuste, del Centro Nacional de Microbiología; David Moreno, miembro de la Ponencia de Vacunas; Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la SEPEAP; Iván Sanz-Muñoz, Centro Nacional español de la Gripe; Josep de la Flor i Brú, Fernando Baquero, Jesús García Pérez, Lucía López Granados, Pepe Serrano o Valentín Pineda, del Comité Vacunas AEP; Jaime Pérez Martín, de Dirección General de Salud Pública Murcia y presidente AEV; José Antonio Navarro, asesor del Ministerio de Sanidad; Maite Gómez, de la Gerencia Atención Primaria y enfermera especialista en pediatría; y Fernando Moreno Jabato, investigador en IBIMA, entre otros destacados profesionales.

Un elenco que refuerza el posicionamiento del Symposium como uno de los encuentros científicos más relevantes del calendario pediátrico nacional.

Calendarios vacunales y consenso científico

El encuentro se cerrará con un coloquio participativo sobre los calendarios vacunales, en el que se revisarán las actualizaciones más relevantes de la Asociación Española de Pediatría (AEP), del calendario interterritorial, del calendario andaluz y de las recomendaciones internacionales.

Programa completo

Toda la información relativa al encuentro, así como el programa científico completo descargable: https://grupouncibay.es/

Compromiso con la formación y la accesibilidad

Fiel a su filosofía de independencia científica, actualización continua y espíritu colaborativo, el Symposium refuerza este año su compromiso con la accesibilidad, con un gran porcentaje de becas de inscripción gratuita, que incluyen tanto el programa científico como los espacios de encuentro profesional y social.

El evento cuenta con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (2 créditos) y mantiene su apuesta por una organización rigurosa y orientada a facilitar la participación activa.