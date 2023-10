Fact checked

La Comunidad de Madrid ha vuelto a encabezar, en 2021, la mayor esperanza de vida en España, tras los datos publicados en el informe llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad, Esperanzas de vida en España, con 85,3 años (2,1 años más que la media nacional). Así, los datos reflejan también que la media en nuestro país fue de 83,2 años; 80,3 en hombres y 86,1 en mujeres.

La evolución de la esperanza de vida fue favorable hasta 2020, año en el que la pandemia de covid-19 causó un descenso de 1,5 años con respecto a 2019. En 2021 se recuperó la esperanza de vida al nacer y su magnitud fue 1,0 años superior a la de 2020. La esperanza de vida a los 65 años de edad en España en 2021 fue 21,4 años; 19,1 en los hombres y 23,4 en las mujeres. A la edad de 65 años, la pandemia de covid-19 en 2020 causó un descenso de 1,5 años con respecto a 2019. En 2021 se recuperaron los datos y su magnitud fue 1,0 años superior a la de 2020.

En cuanto a la reducción de la mortalidad en el primer semestre de 2021, con respecto a la observada en 2020, fue la que contribuyó en mayor medida a la recuperación de la esperanza de vida en España. Este aumento en el primer y en el segundo semestre de 2021, con respecto a los mismos semestres de 2020, fue 1,3 y 0,5 años, respectivamente. Madrid ha sido la Comunidad Autónoma que mostró un mayor descenso en la esperanza de vida al nacer en 2020, con respecto a 2019, pero la comunidad madrileña mostró un mayor incremento en la esperanza de vida al nacer en 2021, con respecto a 2020.

En cuanto a la vida saludable al nacer en el año 2021 se situaron en 79,4 (77,4 en hombres y 81,4 en mujeres), lo que supuso un aumento de 0,7 años (0,7 en hombres y 0,8 en mujeres) con respecto a 2020. En el año 2021, el 95,5% de los años de esperanza de vida fueron vividos libres de incapacidad. Entre 2006 y 2021, el porcentaje de años vividos sin limitación se mantuvo relativamente constante.

Este informe presenta los datos sobre esperanzas de vida en 2021 y desde 2006, según diversas características demográficas y geográficas en España. En concreto, proporciona información sobre las diferentes edades en la población residente en España, según el sexo y la comunidad autónoma de residencia.

Esperanza de vida

La esperanza de vida a una edad puede definirse como el número medio de años que espera vivir un individuo de esa edad, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas de mortalidad específicas por edad. Esa media (esperanza) se refiere al conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en particular, que podrá de hecho vivir más de lo indicado, por el contrario, fallecer antes de la expectativa correspondiente. Se trata de una medida hipotética, puesto que no mide las probabilidades reales de supervivencia. Su cálculo está basado en las tasas actuales de mortalidad que, lógicamente, están sujetas a cambios en el tiempo.

España, líder en la Unión Europea

España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, con 83,3 años en 2021, y en cuanto a regiones, Madrid es la zona UE con mejores datos, 85,4 años. Esta información procede de los datos sobre esperanza de vida publicados recientemente por Eurostat y refuerzan, entre otras cosas, un modelo de vida y alimentación con dos dietas prioritarias para la salud: por un lado, la mediterránea, con evidencia sobre la variedad de sus propiedades, y ahora, además, la atlántica, que desde Europa se aconseja como modelo de alimentación saludable y sostenible.

En 2021, la esperanza de vida al nacer en la UE era de 80,1 años. En 2019, la esperanza de vida al nacer alcanzó los 81,3 años, pero descendió en 2020 hasta los 80,4 (-0,9 años) y en 2021 volvió a descender (-0,3 años respecto a 2020), probablemente como consecuencia del repentino aumento de la mortalidad a causa del covid.

La esperanza de vida de las mujeres (82,9 años) siguió siendo más alta que la de los hombres (77,2 años) en 2021, y ambos registraron nuevas disminuciones tras una mayor caída de 2019 a 2020. En comparación con 2020, la esperanza de vida tanto para mujeres como para hombres disminuyó un 0,3 años.