Fact checked

La Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) nace en 2010 para defender los intereses de la Farmacia Rural española, «ya entonces, debilitada profesional y económicamente», según describen desde la sociedad.

Para la SEFAR, «esta debilidad es fruto de la incongruencia existente entre un modelo de planificación que restringe la libre apertura de farmacias para garantizar su establecimiento en zonas de baja densidad poblacional y, por tanto, de escaso atractivo económico y un sistema de remuneración profesional dependiente, en exclusiva, del número de pacientes atendidos».

Con todo, «esta incongruencia ha provocado que la situación se haya tornado insostenible en los últimos años debido a las sucesivas medidas de rebaja de los precios de los medicamentos y a la aceleración del fenómeno de la despoblación en las zonas rurales», sostienen.

Para conocer la situación y futuro de la Farmacia Rural y el modelo de planificación farmacéutica de la SEFAR, OKSALUD entrevista a su presidente, Jaime Espolita.

PREGUNTA.- El modelo de la SEFAR pasa por lograr la universalidad en el acceso al medicamento, es decir, que se establezcan farmacias en aquellos lugares económicamente poco rentables. ¿Cuál ha sido la evolución en este sentido desde 2010 que nació SEFAR?

RESPUESTA.- En realidad, es nuestro modelo de planificación farmacéutica el que tiene como objetivo la universalidad en el acceso al medicamento y, de ahí, que, en su momento, se estableciesen límites a la apertura de farmacias en función de módulos de distancia y población evitando su concentración en las poblaciones más grandes y, por tanto, más rentables lo que provocó su apertura en poblaciones cada vez más pequeñas. Este objetivo, que es loable, peca de incoherencia desde el momento en que establece una retribución que depende, exclusivamente, del número de medicamentos dispensados y, por tanto, del número de pacientes atendidos lo que perjudica gravemente a estas farmacias que son las que garantizan esa universalidad. Desde el 2010, la situación no ha hecho sino que empeorar debido a las medidas de control del gasto en medicamentos y al fenómeno de la despoblación con lo que el cierre de farmacias rurales es continuo y está afectando a la cohesión de nuestro sistema sanitario.

P.- Esto ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad tiene que ser el objetivo final y que las instituciones han de lograrlo. ¿Qué obstáculos hay en España para ello?

R.- El principal problema es que nuestras instituciones profesionales no parecen darse cuenta del peligro que supone para todos (pacientes, Administración y la propia profesión) el continuo cierre de farmacias en las zonas más vulnerables y despobladas acabando así con esa universalidad de la prestación farmacéutica que es la única base y justificación de nuestro modelo de planificación. Más bien, al contrario, en lugar de promover medidas de carácter estructural, como han hecho otros países de nuestro entorno, son partidarios de su cierre y su conversión en botiquines (establecimientos excepcionales con escaso horario de atención y sin servicios de urgencia) lo que, en nuestra opinión, es un desprecio a nuestros pacientes y un riesgo para la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, la Administración sí parece ser más sensible a esta problemática pero, sin embargo, parece no entender que es ella quien tiene que legislar para que la supervivencia de estas farmacias esenciales sea posible.

P.- Precisamente, en España cada vez más se cierran las farmacias rurales… ¿En qué cifras nos ‘movemos’?

R.- La cifra es el gran misterio ya que, si bien cuando tiene lugar la apertura de una nueva farmacia, todo el mundo se apunta para salir en la fotografía y en los medios, cuando se produce un cierre hay un abandono total de ese compañero y de sus pacientes. Según las estadísticas de los últimos años, se ha producido en España el cierre definitivo de cerca de 300 farmacias, obvia decir que la inmensa mayoría se producen en estas pequeñas poblaciones. Pero el problema principal es que el ritmo de cierres se está acelerando y que, debido a la falta de medidas, no existe apenas relevo generacional en estas zonas lo que nos llevará a su desaparición total en un plazo de 10 a 20 años.

P.- ¿Solucionan los botiquines el problema existente? ¿Por qué?

R.- En primer lugar, habría que explicar lo que es un botiquín farmacéutico porque hay mucha gente que lo desconoce y, muchos de los que deberían conocerlo, parecen haberlo olvidado. Un botiquín, según nuestra legislación, es un establecimiento sanitario autorizado con carácter excepcional en aquellos lugares en los que, por distintas circunstancias, no sea posible establecer una farmacia. Entenderemos todos que, plantear como solución global a un problema, una medida creada con carácter excepcional no es más que un parche y, en definitiva, una chapuza. Lo es porque el paciente rural no lo merece ya que un botiquín (que abre unas pocas horas a la semana y, habitualmente, no a diario) no le garantiza el acceso equitativo y en igualdad a sus tratamientos, que es de lo que siempre ha presumido nuestro modelo farmacéutico, y lo es porque, en muchos casos, supone una esclavitud extra a los compañeros que ejercen en el medio rural, ya que su atención ha de hacerse fuera del horario de apertura de su farmacia.

P.- ¿Qué modelo europeo debería seguir España?

R.- Pienso que un modelo de planificación como el que tenemos sí que es el único que puede garantizar la universalidad, la equidad y la cohesión de la prestación farmacéutica pero, del mismo modo, creo que nuestro modelo retributivo es obsoleto y, además, irrespetuoso con la formación, la capacidad y el trabajo de la mayoría de compañeros de la farmacia. El hecho de no tener en cuenta el valor añadido, los servicios profesionales, la función asistencial, etc. y retribuir, exclusivamente, un margen sobre un producto nos denigra ya que se nos trata como a proveedores y no como a profesionales sanitarios altamente capacitados. Otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal…sí han visto el potencial de la farmacia comunitaria y tienden a modelos mixtos de retribución donde pesa menos el precio del medicamento pero se retribuye y valora la labor profesional. Nuestro modelo de financiación, en lugar de premiar la excelencia, promueve la mediocridad.

P.- ¿Qué planes tiene SEFAR este 2024 para lograr sus objetivos?

R.- El objetivo de SEFAR ha sido siempre el mismo: garantizar el futuro de la farmacia rural y, con ello, garantizar la equidad de nuestro sistema sanitario y hacer valer los derechos de nuestros pacientes. El primer paso fue dar visibilidad a un problema que todo el mundo parecía empeñado en esconder, cosa que creo hemos conseguido sobradamente. En segundo lugar, hablar con todos los agentes implicados (profesión, instituciones, Administración) para proponer medidas estructurales. Una vez vistos los resultados, este año tendremos que dar el paso y procurar que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exigió que se tomaran medidas congruentes y sistemáticas que garantizasen el abastecimiento de medicamentos a la población (y que no se ha hecho) para lo que ya hemos iniciado los contactos pertinentes.

P.- ¿Podría citar con quiénes?

R.- Al tratarse de personas ajenas a la Sociedad, preferimos no mencionar sus nombres.