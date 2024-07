Fact checked

Una nueva y prometedora investigación llevada a cabo por un equipo científico de la Universidad Jaume I en colaboración con la Universidad de Córdoba ha demostrado que un extracto de aceituna podría frenar la proliferación del cáncer de Colon. Pero es que, además, no dañaría las células sanas, algo que resulta de vital importancia para mantener en buen estado el sistema inmunológico.

Según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, se estima que en España se diagnosticaron 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal en 2023, convirtiéndose así en el tumor más frecuentemente diagnosticado en nuestro país considerando ambos sexos. Así, se trata del segundo tumor más frecuente en varones después del de próstata y el segundo en mujeres después del de mama. La incidencia del cáncer colorrectal es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. En conjunto, el cáncer colorrectal supone casi el 15% de todos los tumores diagnosticados en 2023.

Según los datos avanzados por los científicos españoles, una de las propiedades de ese extracto de aceituna (producido en Castellón, específicamente en La Foia de l’Alcalatén bajo la marca Sabor del Temps), consigue combatir el cáncer.

Así, al parecer, no sólo inhibe un 30% del crecimiento del adenocarcinoma de colon HT-29 y del adenocarcinoma de mama MCF-7 a una dosis de 30 ug/mL in vitro, sino que además resulta inocuo para las células sanas. En este sentido, Jesús Miralles i Porcar, productor del aceite ha señalado que estos estudios han demostrado que los antioxidantes del AOVE presentan «una elevada biodisponibilidad, pudiendo incluso atravesar la barrera hematoencefálica».

Beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea y de la gastronomía española. También es una pieza clave del sector agroalimentario, siendo España líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva con un 45% de la producción mundial, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Un reciente estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) indica que el consumo de aceite de oliva puede estar vinculado a un menor riesgo de mortalidad asociada al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares. En dicho trabajo se analizó la mortalidad entre más de 60.000 mujeres y 30.000 hombres en el período 1990-2018, haciendo un seguimiento periódico de sus hábitos alimenticios. Los autores destacan que entre todos los fallecidos en un período de casi 30 años, aquellos que consumían más aceite de oliva (más de media cucharada al día) tenían tasas de mortalidad más bajas. Concretamente, en los casos de enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias y enfermedades neurodegenerativas, la mortalidad era un 19%, 17%, 18% y 29% menor, respectivamente.

En los análisis de sustitución, los autores -que aclaran que no puede considerarse científicamente probado que exista una relación de causalidad directa entre el consumo de aceite y la menor mortalidad, puesto que pueden concurrir otros factores que no se hayan tenido en cuenta- encontraron que cambiando la ingesta de 10 gramos diarios de margarina, mantequilla, mayonesa o grasa animal por el equivalente en aceite de oliva se notaba una disminución de entre el 8 y el 34% de mortalidad total y específica.