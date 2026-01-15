Fact checked

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, hospital público de la Comunidad de Madrid con amplia experiencia en cirugía robótica gracias a un programa especializado de 13 años de trayectoria que ha puesto al servicio de sus pacientes los beneficios de esta técnica quirúrgica que permite una mayor precisión en las intervenciones y un abordaje mínimamente invasivo el tratamiento de múltiples patologías, ha dado recientemente un nuevo paso en su compromiso con la innovación tecnológica en manos de los profesionales más especializados, al instalar en su bloque quirúrgico el modelo más avanzado del robot Da Vinci.

Con esta ampliación de su cartera de servicios, el centro mostoleño se convirtió a mediados de diciembre en el primer hospital público de España en contar con el DV5, con el que, además, se realizó la primera intervención urológica a nivel nacional con esta versión de la plataforma quirúrgica, a cargo del servicio correspondiente.

Estos hitos se suman a su liderazgo en operaciones robóticas realizadas en la región, que al cierre de 2025 superó las 3.500, lo que avala la madurez de la experiencia de sus profesionales y la posición pionera del hospital en este ámbito, tanto a nivel clínico como científico y tecnológico.

Y es que, desde que el Rey Juan Carlos iniciara su Programa de Cirugía Robótica en 2012, meses después de la inauguración del propio hospital, con la incorporación de su primer Da Vinci -que en 2018 se cambió por el modelo Xi de la plataforma quirúrgica, que ofrecía mayor precisión y mejores resultados en las intervenciones-, y la posterior instalación de un segundo robot quirúrgico de estas mismas características en noviembre de 2024, el número anual de cirugías robóticas realizadas ha registrado un crecimiento sostenido.

Da Vinci 5: más precisión, seguridad y ergonomía, y mejor eficiencia

Ahora, en comparación con la generación previa, el Xi -que ya facilitaba una visión 3D aumentada hasta diez veces, asegurando la claridad y precisión de los detalles anatómicos, y eliminando el temblor fisiológico y los movimientos involuntarios del cirujano-, la llegada del Da Vinci 5 representa un salto tecnológico importante, incorporando más de 150 innovaciones de diseño que buscan aumentar la precisión, seguridad y ergonomía y optimizan la eficiencia.

Este modelo dispone de mejor imagen y ergonomía, y los instrumentos tienen retroalimentación de fuerza, ventajas todas ellas que redundan en una cirugía aún más precisa, incluso en zonas de difícil visualización, y con ello, aún más segura para el paciente, que ve reducida de forma significativa el tiempo de anestesia y de recuperación, algo que valora especialmente, junto al menor dolor y número de complicaciones.

En cuanto al profesional, la mejora en imagen y ergonomía proporciona mayor seguridad en procedimientos largos en los que el cirujano está mucho tiempo en la consola, contribuyendo por tanto a reducir la fatiga y mejorar precisión, lo que, de nuevo, aumenta la seguridad del paciente.

El nuevo modelo de robot incorpora, además, una mayor capacidad de datos y mejoras en el flujo de quirófano que ayudan a los especialistas a optimizar la planificación y ejecución de las cirugías, con la seguridad adicional que ello aporta al paciente. El feedback de fuerzas que proporciona el DV5 es especialmente útil en zonas donde los tejidos son delicados o están cerca de estructuras críticas (nervios, vasos). Adicionalmente, en cirugía oncológica, en la que la marginación, precisión y mínima invasión son claves, este sistema, con su mayor cómputo, datos de fuerza y mejor imagen, facilita procedimientos más complejos o híbridos.

Un robot para seis especialidades

Entre los beneficios que aporta el Da Vinci, destacan la realización de intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad en todas las especialidades que utilizan esta tecnología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

En el campo de la Urología, que supera las 1.600 intervenciones robóticas realizadas en el centro mostoleño, donde está liderada por su jefe de servicio, el Dr. Miguel Sánchez Encinas, el robot ha supuesto, en sus propias palabras, «una auténtica revolución», aportando múltiples ventajas para el paciente, con menor dolor, tiempo de hospitalización, necesidad de transfusión y convalecencia, al tiempo que ofrece beneficios en materia de resultados funcionales y cirugía reconstructiva, lo que se resume en mejor eficacia y calidad de vida.

Por su parte, en el ámbito de la Ginecología, que se acerca a las 750 operaciones robóticas en el Rey Juan Carlos -donde su jefa de servicio, la Dra. Charo Noguero, ha pasado el testigo a la Dra. María de Matías, jefa asociada de este departamento-, además de reducir el tiempo quirúrgico y las complicaciones postquirúrgicas, el uso de esta plataforma quirúrgica de última generación favorece los resultados clínicos, así como el alta precoz y una recuperación más rápida.

En cuanto a la Cirugía General y Digestiva, como explica su responsable en el hospital mostoleño, el Dr. Manuel Durán, el uso del robot, que suma cerca de 850 intervenciones, ha mejorado el abordaje de diferentes patologías, optimizando la experiencia global del paciente. En este caso, utilizado también por los doctores Camilo José Castellón, Alejandro García, Belén Manso y Carlos Ferrigni, jefes asociados y especialista, respectivamente, de este servicio, tiene claros beneficios en todas las subespecialidades: cirugía colorrectal, que ha supuesto el 40 por ciento de las intervenciones robóticas realizadas (tres de cada cuatro, oncológicas); esofagogástrica (incluida la bariátrica, mayoritaria en esta sección, pero también la hepatobiliopancreática), que alcanza similar porcentaje; y de pared abdominal y retroperitoneo.

La Cirugía Torácica, cuya jefatura de servicio ostenta en el Rey Juan Carlos el Dr. Ignacio Muguruza y que acumula más de 180 intervenciones robóticas, es otra de las especialidades más usuarias de esta técnica, con la que puede realizarse prácticamente cualquier intervención quirúrgica pulmonar, siendo especialmente beneficiosa en procesos oncológicos y en enfermedades del mediastino, en las que facilita la extirpación de lesiones malignas o benignas.

Asimismo, entre las ventajas del robot en Otorrinolaringología, como explica su jefe de servicio, el Dr. Raimundo Gutiérrez, que ha realizado cerca de 140 intervenciones robóticas en el Rey Juan Carlos, destaca el hecho de que, en la cirugía transoral, los brazos de la plataforma se introduzcan por la boca para acceder a la lesión, evitando abordajes cervicales, además de que existan otros procedimientos para estos abordajes con el robot con cirugía de mínima invasión.

A estos ámbitos se incorporó a finales de 2024 la Cirugía Pediátrica -liderada en el centro mostoleño por el Dr. Ricardo Díaz-, donde el robot favorece la visualización de las estructuras anatómicas de menor tamaño y una mejor maniobrabilidad del instrumental en las mismas. Actualmente, se han realizado cerca de dos decenas de intervenciones robóticas en este ámbito.