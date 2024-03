El hombre del pulmón de acero muere a los 78 años tras padecer la polio desde 1953

El hombre del pulmón de acero, ha fallecido a los 78 años después de convivir con poliomielitis desde 1952. El estadounidense Paul Alexander contrajo esta enfermedad a los 6 años y tenía incapacidad para respirar de manera independiente. Por ese motivo, se diseñó un cilindro de metal a modo de pulmón artificial para que pudiera sobrevivir el resto de su vida.

La poliomielitis, o polio, es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus.

El virus se transmite de una persona a otra y puede infectar la médula espinal, lo cual causa parálisis (no se pueden mover partes del cuerpo).

Lo paradógico de este tema es que a pesar de su discapacidad logró obtener una licenciatura en Derecho, ejercer la abogacía e, incluso, publicar varios libros.

Y es que, esta fue una terrible enfermedad entre 1948 y 1955, antes de que hubiera una vacuna disponible contra la poliomielitis. Durante este tiempo, muchas personas evitaban las multitudes y encuentros públicos, como ferias, juegos deportivos y piscinas, debido a la preocupación por contagiarse. Algunos padres no permitían que los niños jugaran con amigos nuevos y controlaban con frecuencia la presencia de síntomas. En Estados Unidos, más de 60.000 niños enfermaron en esos años, siendo una auténtica pandemia.

So sad to hear that Paul Alexander passed yesterday at age 78 from Covid-19. Paul contracted polio in 1952, when he was just six years old. He ended up in an iron lung and while he could live outside it for extended periods of time he never really left it. pic.twitter.com/nTPtALzfJu

— Kai Kupferschmidt (@kakape) March 12, 2024