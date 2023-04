La poliomielitis y el sarampión vuelven a resurgir: los pediatras piden no bajar la cobertura vacunal

España se encuentra en «riesgo alto» de que resurjan enfermedades como la poliomielitis, la difteria o el sarampión, ya que han repuntado en muchos países de nuestro entono, por lo que los pediatras ha llamado a «aumentar los esfuerzos por mejorar las coberturas vacunales». Hoy en día, estas enfermedades cuentan con la posibilidad ser controladas y eliminadas gracias a las vacunas. En el marco de las XIV Jornadas de Vacunas del CAV-AEP, que se han celebrado en Orense, se ha pedido «no bajar la guardia» porque son patologías que «resurgirán incluso en los lugares donde se ha olvidado su existencia, como es el caso de España», por lo que ha llamado a «aumentar los esfuerzos por mejorar la vacunación», se ha afirmado como líneas generales en este foro profesional pediátrico.

A pesar de que en España las tasas de vacunación con respecto a estas patologías ha sido muy altas, en los últimos años y debido al coronavirus, esta respuesta ha bajado y podrían en algún momento repuntar de nuevo. Con respecto al sarampión, sólo cinco CCAA superan el 95% de cobertura con la segunda dosis de vacuna de sarampión, tal y como aconseja la OMS.

En cuanto a la poliomielitis, el pasado mes de octubre de 2022, el Ministerio de Sanidad evaluó el riesgo asociado a la importación de poliovirus (PV) en España tras la reciente identificación de casos de poliomielitis y de poliovirus en aguas residuales en países del entorno.

En España las tasas de vacunación con respecto a estas patologías ha sido muy alta, en los últimos años y debido al covid, esta respuesta ha bajado y podrían en algún momento repuntar de nuevo.

La conclusión fue que el riesgo asociado a PV en el país es en la actualidad «muy bajo», aunque, dada la situación epidemiológica y el descenso de la cobertura de vacunación a nivel internacional, se recomienda mantener la coordinación entre todos los componentes que forman parte del Plan de Acción de España para la Erradicación de la Poliomielitis, así como el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia.

Con estos datos no es extraño pensar que este tipo de enfermedades puedan resurgir en el entorno. Primero, por el desequilibrio que existe en el acceso a las vacunas en los diferentes países del mundo, reflejo de una desigualdad en el nivel de desarrollo que obliga a las personas a migrar y, segundo, como consecuencia del descenso generalizado de las tasas de vacunación, incluso en países de alto Índice de Desarrollo Humano, ocasionado en buena parte por la pandemia.

El caso de la difteria es muy diferente a los anteriores casos, ya que es considerada una enfermedad rara en Europa. Se ha registrado una media de 52 casos cada año entre 2016 y 2020 en Europa, aunque el pasado mes de octubre, la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud advirtió de un repunte del número de casos de difteria en la zona, en personas refugiadas o solicitantes de asilo procedentes de países de África y Asia (casi un tercio de ellos procedentes de Afganistán).

El sarampión, contrariamente a lo que alguna gente piensa, no está eliminado ni erradicado. Sigue habiendo países en Asia y África donde se dan un gran número de casos.

Se habían registrado 144 casos en Alemania, Austria, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido y Suiza. La Agencia Europea para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) estima que el riesgo de extensión de la difteria en los países con elevadas coberturas vacunales es muy bajo, aunque no puede descartarse que afecte a personas no vacunadas o con inmunodepresión, según se ha puesto de manifiesto en la reunión de pediatras.

«Es algo que tenemos que tener muy vigilado, sobre todo en zonas donde se producen llegadas importantes de personas migrantes procedentes de países con bajas coberturas vacunales. En los campamentos de acogida que son frontera sur de Europa se hacinan miles de personas con procedencia diversa y coberturas vacunales muy dispares», ha subrayado el experto del CAV-AEP.

Vacunas contra el sarampión

El sarampión, contrariamente a lo que alguna gente piensa, no está eliminado ni erradicado. Sigue habiendo países en Asia y África donde se dan un gran número de casos y, en el mundo globalizado en el que vivimos, puede aparecer una persona en nuestro país que esté incubando la enfermedad que podría generar un brote.

El sarampión es una enfermedad con importantes riesgos asociados que se puede prevenir casi en su totalidad con la vacunación. La vacuna frente a esta infección se encuentra incluida en las conocidas como triple vírica y tetravírica, preparados que incluyen también antígenos contra la rubeola, la parotiditis y la varicela en el caso de la última.

La vacuna contra el sarampión se administra en casi todos los países del mundo, pero hay lugares en los que no se llega a coberturas de vacunación lo suficientemente altas como para conseguir que no circule el virus. Hay adultos que no se han vacunado ni han pasado la enfermedad y niños que todavía no han iniciado la vacunación.

En España se pone una primera dosis a los 12 meses de edad y luego otra con 3-4 años, pero los expertos analizan actualmente la conveniencia de adelantar ambas dosis para acelerar la óptima protección.