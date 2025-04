Grave crisis salarial en Sanidad Exterior: Mónica García paga las guardias médicas a 1,05 € la hora

Fact checked

La gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad ha dejado sin médicos ni material sanitario a numerosos puertos y aeropuertos españoles. La desatención en estos puntos clave de entrada al país compromete gravemente la seguridad sanitaria nacional y la capacidad de reacción ante posibles emergencias de escala internacional.

Este domingo, este periódico denunciaba la situación insostenible provocada por la falta de médicos en los 13 puntos estratégicos que España ha designado para contar con vigilancia epidemiológica, personal sanitario cualificado, equipamiento adecuado y disponibilidad operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Pero la nula gestión y el caos que se ha instalado en estos puntos estratégicos llega hasta tal punto que el precio de miseria que la ministra de Sanidad, Mónica García, paga a estos profesionales de la salud por las guardias es de 1,05 euros los médicos por hora/guardia y de menos de 1 euro las enfermeras.

Los profesionales de Sanidad Exterior llevan años sosteniendo un servicio esencial para la salud pública internacional con condiciones laborales absolutamente indignas. La situación actual, lejos de mejorar, se ha agravado hasta niveles que rozan lo inaceptable.

Un médico de Sanidad Exterior cobra 145 euros por estar localizado toda una semana entera. El reparto:

• 35 € por el domingo

• 30 € por el sábado

• 16 € diarios de lunes a viernes

El personal de enfermería, aún peor: su retribución no llega al euro/hora/guardia. El personal médico sale a 1,05 euro/hora/guardia. Una cifra que no alcanza ni para pagar un café.

Por otra parte, las guardias son de 15:00 horas a 9:00 horas del día siguiente los días laborables y de 24 horas fines de semana y festivos de todo tipo. Y además, con la agravante que lo hacen las mismas personas de tirón, teniendo que pasar consulta o atendiendo alertas en las horas laborables de esa semana de guardia. Es decir, la guardia se solapa también con el trabajo diario en los centros, lo que amplifica aún más el caos.

Evidentemente, el incumplimiento de cualquier condición laboral, o de prevención de riesgos laborales, es palpable. «No hay un registro horario de las horas que se trabajan a la semana. Al personal sanitario se les exige que fichen un mínimo de horas trabajadas, pero durante las guardias toda esa información no se sabe o no se quiere saber o no hay constancia oficial de horas trabajadas», denuncia el portavoz de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), Ángel Viudes.

Dotaciones mínimas incumplidas

Los puertos y aeropuertos designados por el Estado como puntos de entrada ante emergencias internacionales deberían contar con al menos 6-8 médicos y 6-8 enfermeros. «Actualmente, apenas se cubre el 50% de esa plantilla mínima, y hay ubicaciones donde directamente no hay personal disponible en determinados momentos», señala el portavoz de AMSE.

Dispersión geográfica sin medios

Por otra parte, «los médicos y enfermeros de guardia pueden estar localizados en distintas provincias de la misma Comunidad Autónoma, sin ningún medio de transporte oficial. En muchas ocasiones, una alerta requiere que el profesional se desplace cientos de kilómetros sin apoyo logístico alguno», asegura Ángel Viudes.

Así es que, ¿cómo se responde con eficacia a una emergencia sanitaria internacional en estas condiciones? «Muchas veces se nos indica que paguemos nosotros el taxi. Ése es el protocolo de desplazamiento para atender alertas sanitarias de importancia internacional que pueden suponer un riesgo biológico a la población».

Incumplimientos internacionales

España ha firmado el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), un instrumento legal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que exige a los Estados contar con puntos de entrada —puertos y aeropuertos— con capacidad de respuesta inmediata ante emergencias sanitarias de escala internacional. Según un acuerdo de 2014, nuestro país designó 13 puntos estratégicos que debían contar con vigilancia epidemiológica, personal cualificado, equipamiento adecuado y disponibilidad 24/7.

La realidad es bien distinta: ninguno de estos puntos cumple hoy con los requisitos mínimos. Y, lo que es peor, el propio Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ha sido informado reiteradamente de esta situación sin adoptar medidas correctoras.