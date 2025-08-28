Fact checked

Este verano la Fundación Cofares está brindando su ayuda en los incendios que están asolando España. Así, ha donado productos de higiene y cuidado personal para apoyar a los afectados por los fuegos en Extremadura y en Galicia.

En concreto, ha hecho llegar a ambas regiones artículos de Farline –la marca de Consumer Health de Cofares–, tales como: gel de baño, champú, cepillos y pasta de dientes o peines, así como sueros fisiológicos. Concretamente, estos artículos han sido recogidos y distribuidos por Cruz Roja en diferente zonas.

Esta acción demuestra una vez más el compromiso y la dedicación de los farmacéuticos comunitarios y la Fundación Cofares ante emergencias sociales, respondiendo de manera solidaria en momentos de crisis.