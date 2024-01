Fran Barreto, paciente de linfoma: «Si Sanidad no aprueba la terapia CAR-T no podremos vencer al cáncer»

Fact checked

«Ahora mismo no existe ningún tratamiento que me pueda ayudar, salvo las CAR-T porque los tratamientos convencionales en mi caso y en el de muchos más pacientes no funcionan debido a que el cáncer, una vez que pasa la quimioterapia, se queda en estado vegetativo y la quimioterapia no lo detecta, entonces no puede eliminarlo y se vuelve a activar más potentemente, y esos mismos tratamientos no te vuelven a funcionar, tienes que buscar otros tratamientos», ha señalado el paciente diagnosticado con un linfoma folicular, Fran Berrato.

Las terapias CAR-T presentan una nueva esperanza para los pacientes con algunas enfermedades como el linfoma o la leucemia debido a sus altas tasas de éxito, pero los pacientes tienen dificultades para acceder a ellas debido a que aún no están financiadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), como es el caso del canario Fran Barreto, que en 2019 fue diagnosticado con un linfoma folicular del que aún no ha conseguido curarse a pesar de los múltiples tratamientos recibidos y cuya única opción, según asegura, son las terapias CAR-T.

Tras recibir diferentes tratamientos en primera línea como la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula y otros tratamientos bi-específicos, más enfocados al tipo de linfoma y al paciente, la enfermedad de Fran aún no ha remitido y, según ha explicado en una entrevista, «ya tiene cinco recaídas», por lo que las terapias CAR-T son su única esperanza, ya que «tienen un 80% de éxito en la remisión del linfoma».

Terapias CAR-T

La terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) es una manera de hacer que las células inmunitarias llamadas células T (un tipo de glóbulos blancos) luchen contra el cáncer al alterarlas en el laboratorio para que puedan encontrar y destruir a las células cancerosas. La terapia de células CAR-T también es en ocasiones referida como un tipo de terapia génica celular debido a que involucra la alteración de los genes dentro de las células T para ayudar a combatir el cáncer. Este tipo de tratamiento puede ser muy útil en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, incluso cuando otros tratamientos dejen de surtir efecto.

Financiación en España

Actualmente, este tipo de terapias están financiadas en España para el tratamiento del linfoma de células de manto y mieloma múltiple pero, en el caso del linfoma folicular, aunque están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos desde 2022 y se encuentran financiadas en la mayoría de los países europeos, el Ministerio de Sanidad todavía no ha aprobado su financiación para esta enfermedad, ya que «se encuentra en negociaciones con dos farmacéuticas», sin llegar todavía a un acuerdo, según ha asegurado Fran Berrato.

Debido a esta situación, Fran se encuentra actualmente recibiendo «tratamientos de mantenimiento» en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a la espera de que llegue el tratamiento que puede cambiar el rumbo de su enfermedad, ya que, según ha señalado, «el 90 por ciento de los pacientes con linfoma folicular consigue una remisión del 80 por ciento con las terapias CAR-T».

«Las terapias CAR-T serían un cambio radical, yo ahora prácticamente es que vivo en el hospital. Cambiaría mi vida porque podría incluso volver a trabajar. El tratamiento con CAR-T, aunque todos los tratamientos son peligrosos, simplemente es un pinchazo que te dan, te ponen tu linfocito modificado, estás una semana en el hospital, si no se complica, después te quedas otra semana cerca del hospital por si hubiera alguna complicación y después ya simplemente te hacen comprobaciones rutinarias para ver si va todo bien y ya estaría. Es un tratamiento que es lo mejor que existe hoy en día», ha detallado.

Coste del tratamiento

Según ha explicado Fran, estos tratamientos rondan un precio de 320.000 euros en la sanidad pública, que se pagan en dos plazos, «uno cuando se realiza la inyección y otro cuando se ha comprobado que esta ha funcionado». En esta situación, la financiación del tratamiento por parte del SNS se hace vital para que los pacientes puedan acceder a ello.

«La única opción de acceder a ellos es a través de los ensayos clínicos, pero es muy complicado entrar porque somos demasiados pacientes para muy pocas plazas. Y, normalmente, los ensayos clínicos son multidisciplinares, es decir, son en varios países. En España, por ejemplo, pueden estar muchos hospitales adheridos a las CAR-T y pueden optar a ese ensayo, pero somos demasiados pacientes para que podamos entrar», ha apuntado Fran.

Linfoma folicular

El linfoma folicular es el tipo más común de linfoma no Hodgkin de crecimiento muy lento. Es un tipo de linfoma que empieza en los linfocitos B. Afecta los ganglios linfáticos y en ocasiones se disemina a la médula ósea o el bazo. La mayoría de los pacientes con linfoma folicular tienen 50 años o más en el momento del diagnóstico. Se necesita tratamiento si se presentan síntomas o signos después de que el cáncer desapareció o después del tratamiento inicial. Es posible que el linfoma folicular se convierta en un tipo de linfoma más maligno, como el linfoma difuso de células B grandes, como se señala en el Instituto Nacional de Cáncer.

Petición al Congreso

La Fundación CRIS contra el cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, pidió el pasado mes de diciembre al Congreso de los Diputados, voluntad política al Gobierno de España y a todo el arco parlamentario, para financiar las terapias avanzadas en cáncer, CAR-T, en todas sus indicaciones.

En este sentido, el doctor Joaquín Martínez, jefe del servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre y director científico de la Fundación CRIS contra el cáncer ha sido muy claro al respecto: «Dentro de 10 años sólo se utilizarán los CAR-T para estos pacientes porque dan una respuesta muy efectiva de remisión de la enfermedad y mientras tanto habremos dejado por el camino a muchísimos seres humanos».