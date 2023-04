Fact checked

La investigación en vacunas es un proceso continuo y en constante evolución, y la innovación en I+D es fundamental para mantenerse al día con los avances científicos y tecnológicos. Los avances en la tecnología de secuenciación genética, la ingeniería de proteínas, la biotecnología y la nanotecnología han permitido el desarrollo de nuevas vacunas y han mejorado la eficacia y la seguridad de las vacunas existentes. De estos avances y de la imprevisibilidad ante las enfermedades pandémicas se ha hablado durante el VI Seminario para periodistas «Nuevos retos, nuevo escenario, nuevos avances, nueva era’», organizado por Pfizer en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

La OMS calcula que hay alrededor de 125 millones de niños que no han recibido sus vacunas rutinarias y que después de la pandemia, ha subido el número de personas no vacunadas. Las causas concretas de esto se desconocen pero se sabe que hay un elevado número de personas que interrumpieron su calendario vacunal por culpa de la pandemia de Covid-19. En España, aunque se mantienen los niveles de vacunación de manera general, preocupa, por ejemplo, que la vacuna triple vírica haya bajado del 98% al 95%, lo que se atribuye a que los adolescentes no se han vuelto a vacunar cuando les tocaba, por falta de motivación o información. «Hay que insistir en la vacunación, en todas las consultas de atención primaria y para todos los pacientes de cualquier edad. Seguimos viendo en las consultas covid, gripe e infecciones respiratorias en grupos vulnerables. Es esencial que se vacunen las embarazadas, los niños, los adultos mayores y todas las personas en grupos de riesgo», declaró la responsable del Grupo de Vacunas de Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Dra. Isabel Jimeno.

Los expertos participantes en el VI Seminario de Pfizer y Anis resaltaron la importancia de la investigación y la innovación para la prevención, y apuntaron a que en un futuro próximo la incorporación de nuevas vacunas va ser fundamental para evitar ingresos hospitalarios y la saturación de los sistemas de salud. Además, una de las primeras conclusiones a las que llegaron estos especialistas, fue la importancia de la concienciación de la vacunación como indicador de la calidad de vida de un país. Según el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez: «La educación sobre la importancia de las vacunas debería estar presente en el itinerario educativo de los colegios, igual que otras materias como la educación vial».

Una de las maneras de concienciar a la población es hacer llegar un mensaje positivo frente a la inmunización y la vacunación, según la jefe de sección del Centro de Salud y Vacunación Internacional del Ayuntamiento de Madrid, Esther Redondo. «Hay que perder el miedo a la vacunación y los medios tienen una importancia relevante para transmitir ese mensaje tranquilizador y concienciar de la importancia de la inmunización colectiva. Esto se consigue enviando mensajes de miedo sobre la enfermedad y sus consecuencias porque el miedo es el mejor motor para acudir a vacunarse y no banalizar con enfermedades como el Covid», sostuvo.

Novedades

Durante 2022, según Esther Redondo, «se ha investigado mucho y rápido, logrando avanzar en el desarrollo de nuevas vacunas y vacunas mejoradas». En el último semestre de 2022 aparecieron dos nuevas vacunas contra el neumococo que se han incluido en el calendario vacunal de los adultos mayores con riesgo. También se ha avanzado en una actualización de la vacuna del COVID a la que se ha introducido la variante OMNICROM lo que permite disminuir en dieciséis veces el riesgo de ingreso y en trece la muerte frente a las personas no vacunadas. Las cifras en España indican que se han vacunado con estas nuevas dosis el 60% de los mayores de 60 años y el 80% un 75% de los mayores de 80%, «un índice claramente mejorable», declaraba Esther Redondo, y concluía: «Hay que seguir insistiendo para que se vacune todo el mundo».

Respecto al calendario vacunal, Jaime Pérez ahondó en la importancia de la inmunización maternal que actualmente es una plataforma de éxito garantizada para la tosferina, la gripe y la Covid. Además, declaró: «Hay distintos grupos de trabajo investigando sobre vacunas neumocócicas mejoradas para adultos que también se podrán poner en niños y tenemos que evaluar si se incorporan las vacunas del VRS y el rotavirus». En España, globalmente hay muy buenas coberturas inmunológicas pero hay que vigilar que esto se mantenga y también hay que conseguir mejorando.

«Hace falta dedicar más recursos a la inmunización y sobre todo a la prevención porque es la mejor herramienta para acabar con la saturación del sistema de salud», dijo, por su parte, el jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, el Dr. Federico Martinón Torres.

Como novedad en I+D, se está desarrollando con éxito una vacuna contra el virus respiratorio sincitial, que, según la directora médica de vacunas de Pfizer, Cristina Méndez, «va tener un gran impacto en la comunidad médica ya supone una gran innovación en el desarrollo de vacunas basada en proteínas». Este virus, causante del ingreso de uno de cada cincuenta bebés afectados, ha sido uno de los que más violentamente se ha desatado después de la pandemia. «La vacuna que está desarrollando Pfizer ha sido probada con éxito en 7.000 embarazas y en 25.000 adultos mayores y está en fase de aprobación por parte de las autoridades regulatorias. Calculamos que pueda estar lista este mismo año» declaró Cristina Méndez.