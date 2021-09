Durante los años, los negocios van cambiando y los establecimientos abiertos muchas horas son toda una revolución. Es el caso de los gimnasios de 24 horas, que cuenta con beneficios para los usuarios. Hay quien también ve contras.

En realidad este modelo de gym hace que ya no tengamos excusa para hacer deporte por cuestión de tiempo. Porque tenemos todo el día para poder ir.

Cuáles son los beneficios de los gimnasios de 24 horas

Para todos

Estos centros son para todo el mundo, y están pensados especialmente para aquellas personas que tengan unos horarios de trabajo complicados y que no dispongan de mucho tiempo libre. Para los que llegan tarde a casa, o bien tienen los horarios al contrario que el resto y se encuentran el gym siempre cerrado cuando quieren ejercitarse.

Cada vez hay más

Como son cadenas de gimnasios que se expanden, cada vez hay más y seguro que tenemos uno al lado de casa o bien cerca. Lo ideal es que al estar abierto siempre podemos ir de la forma más cómoda y cuando nos apetezca.

Domóticos

El caso es que, como están abiertos siempre, a ciertas horas, no hace falta que haya encargados o personal. De manera que el usuario puede ir cuando quiera con sus llaves y controles domóticos y de huella digital, donde encontrará nuevas tecnologías y todo tipo de facilidades como que las luces se apaguen cuando los usuarios no están, etc. con el consecuente ahorro de energía y de costes dentro de tales instalaciones.

Cuotas más bajas

En la mayor parte de ellos y pese a que están abiertos todo el día, las cuotas de pago y matrículas suelen ser inferiores a otros tipos de centros deportivos.

Personalización aunque no lo creas

Aunque a veces no hay personal, no te dejan solo, hay clases virtuales y cada cierto tiempo hay una toma de contacto con el entrenador para saber si se cumplen los objetivos o no.

Como hemos especificado, la virtualidad es la tónica dominante porque son gyms del futuro. Así en determinadas salas hay equipos audiovisuales que nos permitirán seguir los ritmos y movimientos que nos marquen estas pantallas.

Abierto 365 días al año

No solamente están abiertos todo el día, si no que los gimnasios de 24 horas suelen estar abiertos todo el año a diferencia del resto que deben cerrar en fiestas destacadas y en algunos los domingos también.