5 cosas que hacemos mal en el gimnasio

Hay ciertas cosas que hacemos mal en el gimnasio y conviene poner remedio. De lo contrario, nuestro rendimiento no es el mejor.

Por no quedar mal, por desconocimiento o bien por no seguir los consejos del entrenador personal. Hay ciertas cosas que hacemos mal en el gimnasio y conviene poner remedio. De lo contrario, nuestro rendimiento no es el mejor, podemos sufrir lesiones y no ver avances en el entrenamiento.

De nada sirve ir al gimnasio si no realizamos el ejercicio de manera adecuada. Para no cometer más errores, te contamos algunas de las cosas que no debes hacer cuando vas al gym.

Empezar a entrenar por nuestra cuenta

A muchas personas les da vergüenza pedir ayuda o consejos al profesional que realmente sabe y entiende de deporte. Pensamos que los demás ya nacen sabidos y entonces nos ponemos a entrenar por nuestra cuenta y solemos cometer errores. No es lo mismo entrenar desde el inicio que cuando ya llevamos años haciendo deporte. No es lo mismo entrenar para perder peso que para tonificar músculo. De manera que es preciso contar con la ayuda del entrenador aunque los demás no lo hagan.

No entrenar o no hacerlo adecuadamente

También hay quiénes llegan al gimnasio y se ponen a hacer ejercicio directamente. Es otro error importante y algo que no debemos hacer. Pues calentar es la base para que el cuerpo se tonifique y podamos ejercitarnos de manera óptima. Además, lo haremos adecuadamente, y si no sabemos, preguntamos.

Ir a socializar y hablar

En el gimnasio se socializa. Es más, es un buen lugar para conocer a personas a las que les gusta una misma afición. Pero si vamos a hacer ejercicio, debemos hacer esto, y no únicamente hablar y distraerse. Las cuotas de gimnasio suelen ser costosas y es importante aprovechar el tiempo.

Utilizar cargas superiores de lo que somos capaces de hacer

Hay que empezar despacio. Si nos ponemos a entrenar de forma exagerada o utilizamos pesas con cargas superiores a lo que podemos soportar, nuestro cuerpo se verá resentido. Debemos tener paciencia, pensar en que pronto podremos aspirar a más y, si no podemos, seguir nuestro ritmo de ejercicio. Evitaremos lesiones y un mal entrenamiento.

Ir a mostrarse

Que tengamos un buen cuerpo no quiere decir que esté bien tonificado. Dejaremos de mirarnos al espejo y abandonaremos nuestro ego para detenernos en hacer el ejercicio que necesitamos.