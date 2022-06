Estos son los ejercicios que casi no aportan ningún beneficio

Aunque lo ideal es moverse y no tener una vida sedentaria, algunos expertos citan determinados ejercicios que casi no aportan ningún beneficio y nosotros los seguimos haciendo. Algunos se ejercitan para adelgazar más rápido, pero nos siempre es así.

Te contamos cuáles son y por qué tipo de deporte debe sustituirse a la hora de practicar realmente nuevas disciplinas.

Los ejercicios que casi no aportan ningún beneficio

Abdominales

Iván Perujo, entrenador personal de las celebrities, explica que muchas personas creen que son el único medio para perder los temidos “michelines”. La barriga es grasa y por muchos abdominales que se hagan, no se quemará ninguna cantidad perceptible.

Para ello es mejor llevar una alimentación sana y equilibrada y practicar ejercicios de cardio y planchas para perder cintura. Ya sabemos que por un lado está el ejercicio y por otro cuidar lo que comemos si no, nuestros objetivos no se van a cumplir y todo ello no va a servir de nada.

Pesas ligeras

Cada persona tiene su ritmo y está claro que no podemos coger un peso alto si no estamos acostumbrados. Pero quizás es mejor hacer otro ejercicio antes de coger pesas ligeras. Esto es lo que recomienda Perujo. “Levantar una y otra vez poco peso no servirá para convertir la grasa en músculo. Para conseguir un efecto real, se deben efectuar ejercicios que impliquen un verdadero esfuerzo”.

Sólo hacer cardio

Sabemos que es un muy buen ejercicio. Pero no todo es cardio. Es decir, si descuidamos el resto de partes del cuerpo, no conseguiremos nuestros objetivos. El resultado de sólo hacer cardio es un cuerpo delgado y flácido.

Sentadillas en máquina

El experto nombra que tales máquinas no ayudan a activar los músculos estabilizadores. Para esto se recomienda realizar sentadillas clásicas con barra y con pesos más ligeros.

Hacer giros de cintura

Según Perujo, realizar este tipo de ejercicio, puede poner en riesgo la columna. Es mucho mejor adaptar la dieta y evitar la ingesta exagerada de calorías y grasas. Ello siempre junto al ejercicio variado.

Tríceps en banco

Es algo bastante común, vemos en el gimnasio a muchas personas que realizan entrenamientos en un banco y no hay nada malo en ello. De hecho, no hay nada malo en el resto de ejercicios pero siempre es mejor combinarlos con otros.

Al parecer este tipo de ejercicio da a conocer una presión excesiva en la articulación del hombro. Por lo que deben hacerse mejor push ups, entre otros.