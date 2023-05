Esto es lo que le pasa a tu cuerpo por beber zumo de naranja cada mañana

Fact checked

Los nutricionistas insisten constantemente en la necesidad de consumir frutas, tanto enteras como el zumo que se obtiene de ellas. Sin embargo, es esencial hacer varias aclaraciones al respecto porque no todas las formas de ingerirlas son igual de beneficiosas. Partiendo de la pregunta «¿qué pasa por beber zumo de naranja cada mañana?», hay diferentes factores que deberías considerar.

Lo primero y más importante es que muchos de los aportes que hace la naranja a nuestro organismo radican en partes de la fruta que dejamos de lado cuando las exprimimos. Es decir, es ventajoso comer la fruta por completo en vez de sólo beber su zumo. Evidentemente esto último es más fácil, y allí está el problema.

Qué pasa por beber zumo de naranja cada mañana

Las naranjas son una maravillosa fuente de fibra y de vitamina C, dos de las sustancias que debemos encargarnos de incorporar permanentemente para que nuestro metabolismo funcione. Beber un vaso de zumo todas las mañanas no es mala idea, pero deberías estar dispuesto a tomarte la molestia de exprimirlo tú mismo. Si no vas a hacerlo, mejor buscar nuevas opciones.

Los preocupantes índices de obesidad actuales están relacionados con añadidos de azúcares como los zumos envasados, y el inconveniente es que adoptamos productos aparentemente saludables pero que en realidad no lo son. El zumo de naranja es uno de los mejores ejemplos de esto. Conviene comprar las naranjas y exprimirlas, o reemplazarlas por aquellas frutas que tengas pensado comer en su totalidad.

Lo que está claro es que hay que descartar definitivamente los zumos de supermercado con añadidos e intenta diversificar las frutas en tu desayuno.

Lo ideal es que puedas variar y hacer así tu zumo natural una mañana y al día siguiente poder comer la naranja en su totalidad. Sabes que es una de las frutas de mayor cantidad de beneficios para tu organismo.

Por otro lado, también hay que ir variando de frutas, es decir, un día manzana, el otro pera, otro naranja, tomar zumo natural de lima, también fresas. En la variedad está el gusto y además puedes ganar en salud por sus cantidad de vitaminas y minerales. Además es otra manera de que no te canses con la comida que debes tomar a diario.

Hoy en día , y para que no tengas que estar exprimiendo de forma manual, verás que hay cantidad de exprimidoras que puedes usar de forma bien fácil.