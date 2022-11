Esta es la fruta que todos los médicos prohíben en sus dietas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de tres piezas de fruta al día para cuidar el organismo. Ahora bien, no todas las frutas son igual de saludables, y hay una en concreto que los médicos prohíben en sus dietas. ¿Adivinas de cuál se trata?

Plátano

Es el plátano ya que, a pesar de ser rico en hierro, sodio y potasio, tiene un índice glucémico muy elevado (17 gramos de azúcar por pieza aproximadamente). Además, aporta 89 calorías por cada 100 gramos, mientras que otras frutas, como por ejemplo la sandía o el melón, tienen un contenido calórico de apenas 35 calorías por cada 100 gramos.

¿Significa esto que el plátano sea una fruta completamente prohibida? No, sólo que no es conveniente abusar de ella. Los médicos desaconsejan comer plátano a diario, y consideran que la cantidad recomendada es de tres piezas a la semana. Ahora bien, si estás siguiendo una dieta de pérdida de peso, mejor escoge otra fruta de temporada con menor aporte calórico.

Contraindicaciones

Las personas que sufren insuficiencia renal no deben consumir plátano. Al no funcionar correctamente el riñón, podría provocar una acumulación tóxica del nivel de potasio en la sangre. También hay algunas nutricionistas que aconsejan no tomar esta fruta en ayunas.

Circula por Internet un mito que dice que comerse seis plátanos de golpe es mortal. Sin embargo, varios médicos lo han desmentido. Aunque alguien se comiera seis plátanos seguidos, los niveles de potasio en la sangre no llegarían a ser tóxicos.

Frutas más calóricas

De todas las frutas que existen en el mundo, el coco es la que más favorece el aumento de peso ya que aporta nada más y nada menos que 355 calorías por 100 gramos. Sin embargo, siempre y cuando se consuma con moderación, aporta grandes beneficios para la salud gracias a su alto contenido en agua, potasio y fibra.

El segundo puesto en el ranking es para el dátil, con un contenido calórico de 275 calorías por cada 100 gramos. A esto hay que sumar que estimula el apetito, así que no es una buena fruta para bajar de peso.

El aguacate es uno de los alimentos de moda del momento, y también es muy calórico: 160 calorías por 100 gramos. Es una fuente rica en grasas saludables, que cuidan el corazón, así como en potasio y vitamina E. Tiene propiedades antioxidantes, de forma que previene el envejecimiento prematuro.

Teniendo esto en cuenta, si estás a dieta, es muy importante que analices el valor nutricional de las frutas para averiguar cuál te conviene más.