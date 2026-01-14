Fact checked

Más del 40% de los tumores podrían prevenirse en España mediante hábitos de vida saludables y la participación en programas de detección precoz. Así lo han señalado los expertos reunidos en el acto de presentación en España de la última versión del Código Europeo contra el Cáncer (ECAC5), organizado por la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Desarrollado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, el Código, nacido en los años ochenta como una herramienta para ayudar a la ciudadanía a reducir el riesgo de cáncer, se ha actualizado periódicamente para incorporar la mejor evidencia científica disponible. En este contexto, se estima que en 2025 se diagnosticarán en nuestro país 296.103 nuevos casos de cáncer, un 3,3% más que en 2024, según el informe Las cifras del cáncer en España 2025 (SEOM y REDECAN).

«La prevención es la herramienta más poderosa para frenar el avance del cáncer. El ECAC5 supone un hito al reunir 14 recomendaciones basadas en la evidencia más reciente, que combinan decisiones personales, como mejorar hábitos de vida, y políticas públicas capaces de crear entornos que faciliten la prevención, con el objetivo de reducir la carga del cáncer en Europa en un contexto de incidencia creciente. Además de actualizar pautas ya consolidadas, incorpora avances relevantes, como el impulso al cribado de cáncer de pulmón y un enfoque más firme frente a los nuevos productos de nicotina, incluido el vapeo. Pero, sobre todo, refuerza un mensaje estratégico: prevenir exige también cambios sistémicos, con potencial para evitar millones de casos», ha afirmado el Dr. José María Martín-Moreno, miembro del Comité Científico que ha elaborado el documento y coordinador de Políticas Sanitarias Europeas y Globales de la Fundación ECO.

El ECAC5 amplía de 12 a 14 las recomendaciones, incorporando medidas como evitar el consumo de alcohol; en el caso de las madres, promover la lactancia materna prolongada; y, para el conjunto de la población, impulsar desde el sistema sanitario la detección y el tratamiento de infecciones asociadas a cáncer, como el VPH, las hepatitis B y C, Helicobacter pylori y el VIH. Además, no solo refuerza la importancia de participar en los programas organizados de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, sino que también contempla el cribado de cáncer de pulmón en las personas de alto riesgo para las que esté indicado.

En conjunto, el documento integra prevención primaria, centrada en estilos de vida saludables y en reducir la exposición a carcinógenos laborales y ambientales, y prevención secundaria, basada en vacunación y cribado. Asimismo, pone el foco en el papel de las políticas públicas para favorecer entornos libres de tabaco y promover la actividad física.

​Prevención y pacientes

La jornada ha contado con la participación de representantes de asociaciones de pacientes, un colectivo esencial para aportar experiencias reales que guíen las políticas preventivas en cáncer, promuevan la adherencia a las recomendaciones que plantea el ECAC5 y combatan mitos sobre esta enfermedad.

«Es esencial disminuir el impacto del cáncer en la sociedad reduciendo la cantidad de casos, un reto que toda la sociedad debe asumir. El nuevo Código Europeo Contra el Cáncer nos marca el camino y, desde la Asociación, lo trasladaremos a toda la población. Nuestro compromiso es informar y acompañar para convertir estas recomendaciones en hábitos que reduzcan el riesgo de desarrollar cáncer. Además, esta nueva edición subraya algo fundamental: la prevención no depende solo de decisiones individuales, sino también del compromiso firme de todas las administraciones públicas para crear entornos y políticas públicas que generen entornos más saludables», ha declarado Dña. Carmen Yélamos, directora de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Los Dres. Jesús García-Foncillas y Rafael López, presidente y vicepresidente de la Fundación ECO, respectivamente han subrayado la importancia de la prevención para disminuir la carga económica asociada al cáncer en los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de la población, calificándola como una estrategia «esencial» en salud pública.

«Desde la Fundación ECO continuamos demostrando nuestro compromiso con un abordaje más integral, equitativo y sostenible del cáncer, alineado con las prioridades europeas en prevención y control de la enfermedad, convertida ya en primera causa de muerte en España. Sólo actuando antes de que aparezca la enfermedad podremos avanzar hacia un futuro con menor número de casos y mayor equidad», han expresado.